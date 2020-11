Vier Wochen länger als geplant fährt zwischen Hersdorfstraße und Hauptbahnhof in Gotha Schienenersatzverkehr. Wie Karl-Heinz Koch, Geschäftsführer der Thüringer Wald- und Straßenbahn, mitteilt, verzögern sich die Bauarbeiten in der Friedrichstraße.

Am 28. November soll der Straßenbahnverkehr dort wieder aufgenommen werden. Momentan kann die Haltestelle Orangerie nicht bedient werden.

Grund für die Verzögerung sind Sicherungsmaßnahmen an einem denkmalgeschützten Gebäude, wie die Stadtverwaltung dazu erklärt. Dabei handelt es sich um den ehemaligen Klub der Kulturschaffenden, von dem seit Sommer nur noch die denkmalgeschützte Front steht. Ein privater Investor hatte das zuletzt leerstehende Gebäude erworben und plant, es wieder aufzubauen. Zuerst wurde jedoch ein Großteil des Gebäudes abgerissen, der unter anderem durch Wasserschäden baufällig geworden war.

Zusätzliche statische Untersuchungen

Durch den Abriss mussten in der Friedrichstraße 14 zusätzliche statische Untersuchungen erfolgen, „um den Einklang mit dem technischen Gegebenheiten der Bauarbeiten herzustellen“, heißt es aus der Stadtverwaltung. Der Abriss sei in Absprache mit der Stadt erfolgt, um Fördermittel für das denkmalgeschützte Gebäude nicht verfallen zu lassen. Dadurch liege man mit den Arbeiten in der Friedrichstraße einiges hinter dem Zeitplan. Ein weiterer Grund seien Montagearbeiten an der Fernwärme, bei denen Liefer- und Montageengpässe aufgrund der Corona-Pandemie hingenommen werden mussten. Insgesamt soll jedoch der anvisierte Fertigstellungstermin Mitte 2021 eingehalten werden.

Arbeiten wurden bereits 2017 gestartet

Mit den Arbeiten befindet man sich gerade im dritten Bauabschnitt der Großbaumaßnahme, die bereits 2017 begonnen wurde. Die Stadt Gotha investiert rund zwei Millionen Euro in Straßenbauarbeiten, Gehwegbau, Straßenbeleuchtung und Straßenbegleitgrün. Eine vergleichbare Summe steckt die Thüringer Wald- und Straßenbahn in den Gleisbau. Auch die Stadtwerke Gotha und der Wasser- und Abwasserzweckverband Gotha und Landkreisgemeinden sind mit Investitionen beteiligt.