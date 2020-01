Aquabella gibt am 7. März 2020 ein Konzert in Neudietendorf.

Neudietendorf. Der Vorverkauf für das Konzert von Aquabella in Neudietendorf hat begonnen. Am Tag danach lädt das Quintett zum Singen ein.

Vokalmusik zum Frauentag in Neudietendorf

Das Vokalensemble Aquabella kommt für ein Konzert am 7. März, 19.30 Uhr, nach Neudietendorf. Die Frauentagsveranstaltung im Saal der Brüdergemeinde wird vom Krügerverein präsentiert. Der Kartenverkauf hat begonnen. In 20 Sprachen singe das Quintett traditionelle Vokalmusik aus aller Welt, so der Veranstalter.

Zudem geben die Sängerinnen am Tag darauf, 8. März, einen Gesangsworkshop, der Gelegenheit gibt, mit der A-Cappella-Gruppe zu singen. Dabei vermitteln die Vokalistinnen Wissen über Stimme, Sprache, Bühnenpräsenz und harmonischen Zusammenklang.

Konzerttickets für 17 Euro gibt es in der Krügervilla, Bergstraße 9, werktags von 9 bis 15 Uhr, unter Tel.: 036202/26178, und im Edeka Lienert in Neudietendorf.