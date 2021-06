Vokalquartett singt in Ohrdruf zur geistlichen Abendmusik

Ohrdruf. Buntes Programm aus altbekannten Melodien und neuen Klängen ist am 18. Juni zu erleben.

Aus der Not haben sie eine Tugend gemacht: Die vier Musikstudierenden Johanna Bergmann, Lena Heilmann, Jonas Dippon und Fabian Kiupel sind in der Corona-Pandemie von Chorleitern zu Solisten geworden. Große Besetzungen waren über viele Monate wegen der Infektionsbekämpfung nicht möglich, und doch wollten die Studierenden keinesfalls auf mehrstimmigen Gesang verzichten. Die vier Frauen und Männer gründeten kurzer Hand ein Vokalquartett, welches seither vor allem im gottesdienstlichen Rahmen Werke von der Renaissance bis zur Moderne zum Klingen bringt, berichtet Johanna Bergmann. Sie arbeitet als angehende A-Kantorin seit 2019 in Ohrdruf und studiert an der Musikhochschule Franz Liszt in Weimar.

Am Freitag, 18. Juni, 18 Uhr, wird das Quartett eine musikalische Andacht in der Trinitatiskirche in Ohrdruf gestalten, ein buntes Programm aus altbekannten Melodien und neuen Klängen, beschwingten Volksweisen und andächtigen Abendliedern soll die Zuhörer freuen. Für das geistliche Wort sorgt Pfarrerin Gundula Bomm. Der Eintritt ist frei.

Um vorherige Anmeldung im Pfarramt Ohrdruf wird gebeten. E-Mail an: kirchenmusik@ohrdruf-luisenthal.de. Anmeldeschluss ist der 16. Juni.