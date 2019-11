Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Volle Auftragsbücher bei Gothaer Baufirmen

Größere Baufirmen verzeichnen in diesem Jahr ein Millionenplus. Nach Angaben des Landesamts für Statistik ist der Umsatz in Betrieben mit mehr als 20 Beschäftigten in den ersten neun Monaten des Jahres um 1,5 Prozent gestiegen. Im Landkreis Gotha profitieren 13 Betriebe von dem Aufschwung. Nach Erfurt und dem Weimarer Land sind mit 963 Mitarbeitern hier die drittmeisten Personen im Baugewerbe beschäftigt.

948 Arbeitsstunden wurden im Gothaer Baugewerbe in den ersten neun Monaten des Jahres geleistet. So wurde ein baugewerblicher Umsatz in Höhe von 89.300 Euro erreicht. Entgelte von durchschnittlich 21.949 Euro wurden in insgesamt neun Monaten ausgezahlt.

In Thüringen wurden Aufträge im Wert von 1,7 Milliarden Euro abgeschlossen. So erzielt die Branche ein Plus von 25 Millionen Euro. Die Auftragslage zeigt einen Zuwachs von 3,8 Prozent. Im öffentlichen und Straßenbau gab es einen Zuwachs von 4,1 Prozent, im Wohnungsbau sogar von 20,9 Prozent. Einzig die Aufträge im gewerblichen Bau gingen um 1,9 Prozent zurück.

Weniger Beschäftigte leisten mehr. Wie aus den Zahlen des statistischen Landesamtes hervorgeht, ist der Personalstand um 1,1 Prozent geschrumpft, es arbeiten also 159 Personen weniger im Baugewerbe als noch im September 2018.