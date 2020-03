Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Volle Klassen trotz Geburtenknick an Gothas Fachschule

Aufgrund der noch immer laufenden Bauarbeiten am Standort Friedrichstraße 5 konnte sich die Staatliche Fachschule für Bau, Wirtschaft und Verkehr Gotha am Samstag erneut nur am Trützschlerplatz 1 im Rahmen eines Tages der offenen Tür präsentieren. Dieser sei nach Aussage des stellvertretenden Schulleiters Jens Schuppan der wichtigste, denn am 31. März ende die Bewerbungsfrist.

Derzeit würde die Einrichtung von rund 450 Studierenden in Teil- und Vollzeit besucht. Haupteinzugsbereich seien Thüringen und Hessen, bestimmte Fachrichtungen hätten jedoch Zulauf aus ganz Deutschland. Im Bau- und betriebswirtschaftlichen Bereich nehme wieder das Vollzeitstudium zu. Da das Durchschnittsalter bei über 30 Jahren liege, sei der Geburtenknick nach 1990 in der Fachschule voll angekommen. Trotzdem könne man für das nächste Schuljahr acht neue Klassen einplanen. Mit insgesamt 33 Lehrern und elf Mitarbeitern sei auch die personelle Ausstattung zufriedenstellend. Die Verbesserung der technischen Ausstattung stehe unmittelbar bevor, denn im Januar habe man ein Medienkonzept eingereicht, das im Zuge des Digitalpaktes umgesetzt werden soll. Derzeit gebe es noch kein WLAN im Schulgebäude, was sich schon bald ändern soll. Ab 2021 werde auch ein barrierefreier Ausbau erfolgen, betont Jens Schuppan. Somit herrschen schon bald noch optimalere Bedingungen für die Studierenden und Lehrkräfte. Dazu gehöre auch die anstehende Modularisierung der Aufstiegsweiterbildung. Dadurch werde es möglich, einzelne Module als Kurse anzubieten. Derzeit laufen die Vorbereitungen auf den Fachschultag, der am 24. April ab 12 Uhr stattfindet. Dieser richte sich auch als Schnuppertag an Berufsschulklassen, es gebe bereits 160 Anmeldungen. Außerdem würden die Projektarbeiten vorgestellt und verteidigt sowie Jobangebote durch rund 20 Firmen unterbreitet. Der nächste Tag der offenen Tür finde am 9. Mai 2020 statt und richte sich dann an potenzielle Nachzügler.