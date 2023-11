Vollsperrung im Kreis Gotha zwei Mal verlängert: Was ist da los?

Drei Gleichen. Eine Verbindung zwischen zwei Orten im Kreis Gotha ist seit Mai gesperrt. Zwei Mal wurde die Baustelle verlängert, ohne Gründe zu nennen. Unsere Redaktion hat nachgehakt.

Erst war es der 14., dann der 29. Oktober, und nun dauert es doch vier Wochen länger. Seit Mai ist kein Durchkommen mehr durch das Freudenthal. Die Landstraße zwischen Wandersleben und Mühlberg musste saniert werden. Nachdem erst freie Fahrt verkündet worden war, verlängerte das Thüringer Landesamt für Bau und Verkehr die Vollsperrung zwei Mal kurzfristig – ohne Gründe dafür zu nennen.

Auf Nachfrage unserer Redaktion antwortete die Behörde, dass die Baumaßnahme auf der Strecke in drei Abschnitten stattfinde und man sich nun in der dritten Phase befinde. Diese wurde nun in noch mal zwei Teilabschnitte aufgeteilt, damit das Gewerbegebiet Wandersleben weiterhin angebunden ist. Die Verlängerung ist dem Landesamt zufolge wegen unterschiedlicher Anpassungen und Mehrleistungen notwendig, die im Rahmen der Straßenbauarbeiten umgesetzt werden müssten. In dem jetzt laufenden dritten Bauabschnitt bekommt das Gewerbegebiet eine neue Trinkwasserleitung.

Fußweg durch das Freudenthal soll ausgebaut werden

Als Grund für die kurzfristigen Verlängerungen der Vollsperrung gibt das Landesamt an, dass diese Leistungen erst recht kurzfristig hätten an die ausführende Baufirma beauftragt werden können. Somit hätte auch die damit verbundene Verlängerung der Baustelle erst entsprechend kurzfristig mitgeteilt werden können. Derzeit wird davon ausgegangen, dass die Bauarbeiten bis 30. November fertiggestellt werden können, sofern Witterung oder unvorhersehbare Ereignisse die Maßnahme nicht weiter verzögern.

Damit enden die Bauarbeiten im Freudenthal jedoch noch nicht. Die Gemeinde Drei Gleichen will auch den Fußweg weiter ausbauen. Dieser soll bis zum Aufstiegsbeginn zur Burg Gleichen befestigt werden.