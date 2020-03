In der Siebleber Straße in Gotha wird diesen Freitag, 20. März, ein mobiler Kran gestellt und die Straße zeitweilig gesperrt.

Vollsperrung in der Siebleber Straße in Gotha

Am Freitag, 20. März, wird die Siebleber Straße in Höhe der Hausnummer 12 wegen der Anlieferung von Deckenteilen für den Fahrzeugverkehr voll gesperrt. Der Fahrzeugverkehr aus Richtung Lucas-Cranach-Straße kommend werde in diesem Zeitraum über die Querstraße – Schwabhäuser Straße geführt, teilt die Stadtverwaltung mit. Die Schwabhäuser Straße werde als Einbahnstraße von der Querstraße in Richtung Ekhofplatz ausgewiesen. Die Einbahnstraßenregelung der Siebleber Straße soll für die Dauer der Arbeiten aufgehoben werden. Im Zusammenhang mit der Einrichtung der Baustelle seien Einschränkungen im ruhenden Verkehr erforderlich.