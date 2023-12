Verkehr Vollsperrung in Gotha: Eine Straße ist komplett dicht

Landkreis Gotha In Gotha kommt es zu Einschränkungen im Verkehr. Eine Straße ist vollständig gesperrt. Wir verraten, wann dort wieder durchgefahren werden kann.

Die Mariengasse in Gotha bleibt für rund eine Woche komplett gesperrt. In der Zeit von Donnerstag, den 7. Dezember, bis Freitag, den 15. Dezember, kann bis vor die Einmündung auf die Justus-Perthes-Straße kein Verkehr rollen. Wie die Stadtverwaltung Gotha am Donnerstag informierte, müssen notwendige Bauarbeiten durchgeführt werden. Grund dafür ist den Angaben zufolge eine Störung der Abwasserleitung.

In der Innenstadt Gothas kommt es derzeit auch zu Einschränkungen in der Friedrichstraße. Das Bauvorhaben sollte bis Juni 2024 dauern. Durch einen erhöhten Aufwand im Tiefbau ist das Vorhaben aber schon eineinhalb Wochen im Verzug, teilte die Stadtverwaltung mit.

Weitere Nachrichten aus dem Landkreis Gotha