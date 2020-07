Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Vollsperrung in Schnepfenthal bis Oktober

Entgegen der ursprünglichen Planung verlängert sich die Vollsperrung der Reinhardsbrunner Straße in Waltershäuser Ortsteil Schnepfenthal bis zum 5. Oktober dieses Jahres, teilt die Stadtverwaltung Waltershausen mit. Ursprünglich sollte in der Straße lediglich ein Mischwasser-Kanal zum Regenwasser-Kanal umgebaut werden und ein neuer Schmutzwasser-Kanal verlegt und an rund 20 Häuser angeschlossen werden.

Dadurch können die Grundstücke an die zentrale Kläranlage in Fröttstädt angeschlossen werden. Bisher lief das Schmutzwasser durch Kleinkläranlagen und dann in das Badewasser. Geschieht dies nicht mehr, wird im Badewasser die Gewässerqualität verbessert. Bauherr ist der Wasser- und Abwasserzweckverband Gotha und Landkreisgemeinden (WAG), der damit der vollständigen Umsetzung der Europäischen Wasserrahmen-Richtlinie wieder ein Stück näher kommt. Nachdem die Straße aufgerissen war, zeigte sich, entgegen den Plänen aus DDR-Zeiten war keine duktile Graugussleitung verlegt. Deshalb werden auf dem etwa 300 Meter langen Baufeld auch ein Stück Trinkwasserleitung und einige Hausanschlüsse erneuert.

Hauptgrund für die längere Bauzeit sei jedoch ein begrüßenswerter Entschluss des Landesamtes für Bau- und Verkehr, Region Mitte, sagt Christian Ludwig, der Werkleiter des Zweckverbandes. Ursprünglich war vorgesehen, der WAG stelle lediglich die von ihm durch seine Baumaßnahmen in Anspruch genommenen Teile der Straßenoberfläche wie üblich wieder her. Doch nun lässt das Landesamt auch die angrenzenden Straßenteile sanieren, so dass nach dem Ende der Baumaßnahmen Anfang Oktober eine einheitliche Oberfläche entstanden sein wird. Die Bauten führt das Unternehmen Tiefbau Gotha GmbH aus. Fuhrunternehmen aus Schnepfenthal und Gotha fahren mit Kippern das Baumaterial an und ab. Die Erneuerung der Trinkwasserleitung und Trinkwasseranschlüsse übernimmt der Meisterbereich des WAG selbst.