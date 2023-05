Vollsperrung zwischen Wandersleben und Mühlberg wegen Bauarbeiten

Gotha. Bis Mitte Oktober müssen Autofahrer mit Umleitungen bei Wandersleben rechnen. Dort ist der Durchgangsverkehr an der L 2163 voll gesperrt.

Wegen Bauarbeiten an der L 2163 wird vom 8. Mai bis wohl zum 14. Oktober der Durchgangsverkehr vom Kreisverkehrsplatz Wandersleben bis zur Autobahnabfahrt A 4 Wandersleben voll gesperrt. Das teilte das Landesamt für Bau und Verkehr in Erfurt mit. Die Umleitung führt ab Wandersleben über die L 2147, Kreisverkehrsplatz Apfelstädt, K 22, Sülzenbrücken, K 24, Holzhausen, L 1045 nach Mühlberg und in die Gegenrichtung.