Vom Elend der „Goldenen Zwanziger“ in Gotha und Umgebung

Gotha Geschichte des Gothaer Landes: Eine jüngst gefundene Eisenbahner-Flaschenpost berichtet von einer elendigen Zeit in der Welt.

Bei den Sanierungsarbeiten am Schloss Friedenstein wurde jüngst eine Flaschenpost aus dem Jahre 1891 gefunden. Nachrichten über damalige Baumaßnahmen und Lebensmittelpreise-Listen steckten in der Flasche. Immer mal wieder kommt es zu solch überraschenden Funden. Am 2. November 1965 stießen Handwerker, die im damaligen VEB Traktorenwerk einen Förderweg in einer Halle ausbesserten, auf eine im Boden einbetonierte alte Bierflasche. Dies erregte natürlich ihre Neugier. Der Inhalt der Flasche bestand aus Zeitdokumenten für die Nachwelt, von ehemaligen Mitarbeitern eingesteckt.

Ein wertvolles Relikt beleuchtet heute die grauen Vortage

Vor 100 Jahren, man schrieb das Jahr 1923, hatten Eisenbahner diese Flasche bei Betonierungsarbeiten in den Förderweg eingegossen. In dieser Flaschenpost gaben sie mit ihren Unterschriften vom 28. Dezember 1923 ihren Unwillen über diese Zeit kund und bezeichneten sie als „die elendste Zeit, die die Welt je gesehen hat“. Sie wollten den späteren Findern Kenntnis von den damals herrschenden Zuständen geben, vom harten Leben der einfachen Leute. Es waren Karikaturen dabei, die vom Klassenkampf berichteten, Handzettel für die Gewerkschaftsversammlung, eine Zwanzig-Milliarden-Mark-Reichsbanknote, deren Kaufkraft am nächsten Tag schon überholt war, ein Lohnabrechnungszettel vom 28. August bis zum 22. September, auf dem eine astronomische Summe ausgewiesen war.

Fünf Jahre nach dem Ende der Inflation trat Fritz Laufer in das RAW als Lokschlosser ein. Sein ganzes Berufsleben verbrachte er dort. Foto: Heiko Stasjulevics

Es war die Zeit der Klassenkämpfe, die Zeit der Verelendung großer Teile der Bevölkerung. Die Arbeiter der Eisenbahnwerkstätten zu Gotha an der Südstraße, dem späteren Reichsbahnausbesserungswerk (RAW) und VEB Traktoren-, Fahrzeugachsenwerk, erhielten damals wöchentlich Billionen von Mark, konnten sich dafür aber kaum das Notwendigste kaufen. Es herrschte Inflation, zuletzt sogar Hyperinflation.

In der schweren Zeit der Krise gab es immer wieder Protestaktionen

In Protestversammlungen, Kundgebungen und Demonstrationen äußerte die Arbeiterschaft ihre Verbitterung. Im Land kam es zu politischen Unruhen, Aufständen rechter und linker Parteien und Gruppierungen.

Die Jahre nach dem Ende des Ersten Weltkrieges bedeuteten auch für das Gothaer Land Not und Elend für breite Teile der Bevölkerung. Die Belastungen des Gemeinwesens mit den Ausgaben für soziale Zwecke wuchs ins Unermessliche. Die Stadt konnte die schwierigen Aufgaben allein nicht mehr schultern. So wurden Wohlfahrtsobliegenheiten auch von Kirchen, Stiftungen und Vereinen wahrgenommen. Auch von Übersee kam Hilfe. Bedürftige profitierten von der „Quäkerhilfe“, denn die amerikanische Quäker-Organisation schickte Hilfspakete in die Stadt. Geld für Lebensmittel kam ebenfalls über den großen Teich. „Daß des Krieges Elend ende, reichen Freunde Euch die Hände. Liebe schlingt ein neues Band übers Meer – von Land zu Land“, so der Text auf einem Geldschein. Die Hilfe der „Quäker“ muss so intensiv gewesen sein, dass die Stadt dieses Engagement sogar würdigte mit einem anno 1921 herausgegebenen 50-Pfennig Notgeldschein. Dort war zu lesen: „Herr Augustin gab in Zeiten der Not, den hungernden Kindern Gothas Brot. Heut füllen Quäker aus fernem Land, mit edlem Brot der hungernden Hand“. Auch das von der Stadt herausgegebene Porzellan-Notgeld – 50 Pfennig Stücke aus rotem Böttgersteinzeug – trug auf der Rückseite den „Quäkerstern“ und die Umschrift „Quäkerdank“.

Wöchentlich, täglich, fast stündlich änderte sich der Wert des Geldes

Auf dem Höhepunkt der Hyperinflation musste für eine Goldmark eine Billion Papiermark gezahlt werden. Der immense Geldbedarf wurde mit Papiergeld gedeckt.

Ein 500 Mark Notgeldschein der Stadt Gotha von 1922, gezeichnet vom damaligen Oberbürgermeister Dr. Scheffler. Foto: Heiko Stajulevics

Diese Hyperinflation veränderte den gesamten Alltag der Menschen. Ein Alptraum, der lange nachwirkte. Die Alten erzählten davon, dass sie ihren Lohn mit dem Waschkorb abholten, und sich doch kaum ein Brot dafür kaufen konnten. Es gab aber auch Gewinner, so der Staat, der seine hohen Schulden mit einer wertlosen Währung tilgen konnte; findige Unternehmer, die Kredite aufnahmen und in Sachwerte investierten sowie Landwirte, die ihre hohen Schulden einfacher zurückzahlen konnten. Und nicht zuletzt, der immer stärker werdende Rechtsextremismus.

Stabilität kam erst mit der Rentenmark zum Ende des Jahres 1923. Obwohl sie kein gesetzliches Zahlungsmittel war, wurde sie von der Bevölkerung sofort akzeptiert. Die Inflation stoppte schlagartig, man sprach sogar vom Wunder der Rentenmark. Die Wirtschaft erholte sich, jedenfalls bis zum großen Bankencrash im Jahre 1930 und der damit beginnenden Weltwirtschaftskrise.