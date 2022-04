Vom Gehen und Bleiben im ländlichen Raum

Gotha/Jena. Dieser Jenaer Autor erhält das mit 12.000 Euro dotierte Stipendium für Literatur „Harald Gerlach“ der Kulturstiftung Thüringen:

Freiräume für Kunst schaffen. Diesem hehre Ziel dient das mit 12.000 Euro dotierte „Harald Gerlach“-Stipendium, das einmal im Jahr von der Kulturstiftung des Freistaates Thüringen an Autoren vergeben wird. Am Mittwochnachmittag freute sich Martin Knuth diese Auszeichnung in Gothaer Augustinerkloster entgegenzunehmen. Der 37-Jährige aus Jena überzeugt die Jury mit seinem Kurzroman-Projekt „Individuum GW 267 f“, in dem auch die Ohrdrufer Wölfin eine Rolle spielen soll. Wir haben mit dem Stipendiaten über das Schreiben, Corona und sein neues Projekt gesprochen.

Herr Knuth, Sie wurden mit dem Harald-Gerlach-Stipendium ausgezeichnet. Was bedeutet Ihnen dieser Preis?

In erster Linie ist das Stipendium eine ganz große Ehre für mich, aber auch Anerkennung und Motivation. Das wichtigste ist aber, dass das Stipendium Freiheit bedeutet. Durch den finanziellen Spielraum kann ich mich noch stärker auf das Schreiben konzentrieren und Angebote wahrnehmen, die den Prozess unterstützen, wie zum Beispiel die Romanwerkstatt, die ich aktuell am Literaturhaus München besuche.

Wie sind Sie als Autor bisher denn finanziell über die Runden gekommen?

Ich habe einen Job, den ich relativ flexibel ausüben kann. Es gab auch schon vor diesem Stipendium Förderungen, die ich in Anspruch genommen habe, wie das Chancengeber-Programm im vergangenen Jahr. Zudem gebe ich Schreibworkshops mit Kindern und Jugendlichen. Workshops sind neben Lesungen und Buchverkäufen ein wichtiges Standbein für viele Schriftsteller.

Wie hat sich die Corona-Pandemie auf diese Bereiche ausgewirkt?

Für mich war die Pandemie zweischneidig. Einerseits hat sie mehr Ruhe bedeutet. Als die Pandemie begann, habe ich gerade an meinem Debut, einem Kurzgeschichtenband, gearbeitet. Plötzlich ist die Verpflichtung weggefallen, unter Menschen und zu Veranstaltungen zu gehen. Dadurch konnte ich mich noch stärker auf mein Schreiben fokussieren. Der negative Effekt war, dass die geplante Debutlesung ausfallen musste. Da steht man als Autor vor der Frage: Habe ich jetzt ein Buch geschrieben, von dem einfach niemand etwas mitbekommt? Wichtig war da die Entdeckung des Potenzials der sozialen Medien. Es gab eine Lesung auf Instagram, ein Interview und Rezensionen. Es war spannend zu sehen, dass das eine eigene, sehr aktive Community ist, die sich doch sehr vom klassischen Zeitungsfeuilleton unterscheidet. Die Lesungen und den direkten Kontakt mit den Lesern können die sozialen Medien aber nicht ersetzen.

Ihr neues Projekt ist ein Kurzroman. Verraten Sie uns schon etwas dazu?

Ein Kurzroman ist vor allem dadurch definiert, dass es eine reduzierte Zahl von Figuren und Perspektiven gibt. Ein Handlungsstrang ist zentral. Der von mir geplante Umfang liegt bei 250 Seiten, was eigentlich schon einem vollwertigen Roman entspricht. Ich habe das Projekt auch Kurzroman für meinen Arbeitsprozess genannt, um mich zu fokussieren. Ich neige dazu, ganz viele Ideen und Einfälle zu haben, die ich in die Geschichte einbauen möchte. Dabei besteht immer die Gefahr, dass die Geschichte zu komplex wird und ich mich verzettele. Deshalb ist der Kurzroman für mich ein Leitsatz, der in gewisser Weise auch dem Milieu entspricht, das durch das Geradlinige bestimmt ist.

Der Kurzroman widmet sich dem Gehen oder Bleiben im ländlichen Raum. Was verbirgt sich hinter diesem Thema?

Ich komme aus Görlitz und bin in einem Dorf aufgewachsen. Das ist eine Gegend in Sachsen, aus der die Leute eher wegziehen als zu bleiben. Dort war es früher zumindest so, dass komplette Jahrgänge fortgezogen sind. Aus meinen eigenen Erinnerungen schöpfe ich, wenn es um die Beschreibung des Ländlichen geht. Ich denke, dass sich diese Erfahrung gut auf den ländlichen Thüringer Raum übertragen lässt. Gerade in Verbindung mit der Wölfin hat mich dieses Phänomen interessiert, weil sie nicht weggeht, sondern ankommt und sich niederlässt.

Sie meinen die Ohrdrufer Wölfin. Was genau fasziniert Sie an dem Tier?

Mir ist aufgefallen, dass über das Thema überall dort gesprochen wurde, wo die Wölfin auftauchte. Ich hatte das Gefühl, dass oft auch ganz andere Dinge mitverhandelt wurden, wenn es um die Wölfin ging. Die Debatte überschnitt sich ja teilweise mit dem Zeitraum der so genannten Flüchtlingskrise. Es gab Stimmen, die sagten, dass die Wölfin den Leuten vor die Haustür gesetzt wurde, obwohl sie hier nichts verloren habe und nun die Menschen vor Ort darunter leiden müssten. Das fand ich interessant. Hier liegt auch literarisch eine große Herausforderung für mich: Wie schreibe ich eine Wolfsbiografie? Welche Sprache nutze ich? Und wie bringe ich Fiktion und Fakten zusammen? Das Projekt ist letztlich ein Hybrid, eine Mischung aus Sachtext und Fiktion.

Die Szenerie ist der ländliche Raum, ihr Ansatz grenzt sich aber von den idyllischen Dorfliteratur ab. Inwiefern?

Ich würde es sogar nur ungern als Dorfliteratur bezeichnen, weil für mich der Begriff zu stark geprägt ist. Ich orientiere mich eigentlich eher an einer amerikanischen Spielart, sie heißt „Country Noir“. Der Roman spielt zwar auch im ländlichen Raum, aber in diesem herrscht eine Art strukturelles Misstrauen gegenüber staatlichen Institutionen. Es ist alles wesentlich düsterer gestimmt. Ich kenne im deutschsprachigen Raum selbst keine vergleichbaren Bücher. Aber das ist auch der Spaß daran, etwas ganz Neues auszuprobieren.

Was ist Ihr nächster Schritt, nach dem Erhalt des Stipendiums?

Also für mich geht es zurück ins Schreiben. Mir ist der Schreibprozess an sich ganz wichtig und der Austausch mit anderen Leuten, die auch schreiben oder aber schreiben wollen. Aus diesem Grund habe ich in Jena auch zwei Dinge initiiert. Das eine ist eine Textwerkstatt, zu der wir uns einmal im Monat im Stadtteilladen „Magdelstube“ treffen. Die andere Sache, die übrigens ab Montag startet, ist ein wöchentlich stattfindender Schreibtermin, bei dem man zusammenkommt und einfach anderthalb Stunden schreibt – genauso wie andere sagen: Ich gehe zum Yoga oder zum Fußball.