Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Vom Gothaer Kino zur Hainaer Hofkäserei

Zu einer Radtour zur Hofkäserei in Haina mit Führung und Verkosten lädt der Bund für Umwelt und Naturschutz am Sonntag, 21. Juni, 10 Uhr ein, teilt Kristin Exel für den Verband mit. Zum bundesweiten Aktionstages Mobil ohne Auto startet die Tour am Kino Cineplex Gotha und führt den Nessetal-Radweg entlang. Kosten sind fünf Euro pro Person, Kinder zahlen nichts. Anmeldungen unter Telefon: 01575/2484505 oder per Mail an kristin.exel@bund.net.