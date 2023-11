Hallo Gotha Vom Kochen und Backen in Gothaer Kindergärten

Kindern macht es Spaß Plätzchenteig auszustechen oder zu kochen. Das gehört zur frühkindlichen Erziehung mit dazu.

Kinder frühzeitig auf das Leben vorbereiten, das sollte nicht nur die Aufgabe der Eltern, sondern auch bereits schon in den Kindergärten ein Thema sein.

Viele Einrichtungen machen das bereits. Die einen haben es sich zur Aufgabe gemacht, nach den Kneippschen Regeln das Gesundheits- und Ernährungsbewusstsein der kleinen Knirpse zu fördern. Andere haben sich dem Naturerlebnis angenommen.

Das Lernen der Buchstaben und Zahlen ist das eine, doch schadet auch Kochen und Backen kein bisschen. Im Gegenteil: In der frühkindlichen Erziehung gehört das mit dazu. Welches Kind freut sich nicht, wenn man aus Teig leckere Plätzchen ausstechen kann.

Wichtig ist es, dass man die Kinder von Anfang an in das Geschehen mit einbezieht. Das ist mir in einer Gothaer Einrichtung aufgefallen. Dort gibt es einen Garten, wo Kinder Obstbäume gepflanzt haben. Die haben dieses Jahr richtig viele Früchte getragen. Davon wurde Apfelmus gekocht. Einmal die Woche wird Kuchen gebacken. Und auch sonst helfen die Kinder gerne mit beim Kochen.