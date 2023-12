Sandra Hüller wurde in Suhl geboren und wuchs auch im Kreis Gotha auf. Kürzlich wurde sie in der Kategorie Europäische Schauspielerin für den Film Anatomie eines Falls mit dem Europäischen Filmpreis ausgezeichnet. es.

Gotha Sandra Hüller wuchs unter anderem im Kreis Gotha auf. Die Schauspielerin kann sich nun über eine Nominierung für einen Golden Globe in dieser Kategorie freuen.

Die Schauspielerin hat kaum einen Preis abgesahnt, da steht schon die nächste Nominierung ins Haus: Sandra Hüller ist im Rennen für einen Golden Globe. Für ihre Leistung in dem Film „Anatomie eines Falls“ wurde sie nun mit fünf weiteren Frauen in der Kategorie beste Darstellerin in einem Drama vorgeschlagen. Die Nominierungen für den renommierten Filmpreis wurden vergangenen Montag in Beverly Hills, USA, bekannt gegeben.

Sandra Hüller wurde am 30. April 1978 in Suhl geboren. Sie wuchs in Oberhof auf, zog später mit ihrer Familie nach Friedrichroda. Dort legte sie auch das Abitur ab, bevor sie 1996 an die Hochschule für Schauspielkunst „Ernst Busch“ in Berlin ging. Von 1999 bis 2001 gehörte sie zum Ensemble am Theaterhaus Jena. Seitdem ist sie immer wieder in großen Schauspielhäusern in Mitteleuropa zu sehen.

Vom Kreis Gotha bis zum roten Teppich in Hollywood

1999 schlug Sandra Hüller auch den Weg ins Filmgeschäft ein. Ihre erste Rolle bekam sie in dem Episodenfilm „Midsommar Stories“. 2003 folgte ihre erste Auszeichnung mit dem Bayrischen Filmpreis für die Hauptrolle Michaela in „Requiem“ als beste Nachwuchsdarstellerin. Der Film ist an den großen Exorzismus der Anneliese Michel Mitte der 1970er-Jahre angelehnt. Michel soll verstorben sein, nachdem zwei Priester 67 große Exorzismen an ihr durchgeführt haben sollen.

Für ihre jüngste Rolle in „Anatomie eines Falls“ wurde Sandra Hüller in diesem Jahr bereits mit dem Europäischen Filmpreis in der Kategorie Europäische Schauspielerin ausgezeichnet. Doch auch in der US-amerikanischen Filmbranche ist ihr Name längst angekommen.

Ihre Hauptrolle in „Anatomie eines Falls“ brachte Hüller auch den Los Angeles Film Critics Association Award ein, der von örtlichen Filmkritikern vergeben wird. Der Preis wird zusammen mit den Golden Globes als wichtiger Impuls für die Academy Awards (oft nur Oscars genannt) angesehen. Ob Sandra Hüller dort auch punkten kann, wird sich spätestens bei der Verleihung am 10. März 2024 zeigen.

