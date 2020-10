40 Seiten mehr als die drei zuvor erschienenen Bände weist die vierte Ausgabe des Jahrbuches für Stadtgeschichte auf, das unter dem Namen „Gotha illustre“ jetzt erschienen ist. Die Auswahl der Beiträge reicht dabei vom Mittelalter bis in die Gegenwart.

Insbesondere an Aktualität spart der vorliegende Band, der am Donnerstag von Oberbürgermeister Knur Kreuch (SPD) und Stadthistoriker Alexander Krünes der Öffentlichkeit vorgestellt wurde, nichts aus. Beide Autoren nehmen in ihrer Einführung einen aktuellen Bezug auf die jetzige Corona-Pandemie, in dem sie sagen „Wir leben in historischen Zeiten". So sei Gotha im Mittelalter von verheerenden Seuchen, wie beispielsweise dem „Schwarzen Tod", der Pest, heimgesucht worden und vor 150 Jahren durch eine Pockenepidemie. Auch damals habe es schon Quarantäne, Ausgangssperren und Kontaktverbote gegeben.

Das Jahrbuch für Stadtgeschichte enthält insgesamt 13 Beiträge namhafter Historiker und Wissenschaftler. So kann der geschichtsinteressierte Leser etwas vom Augustiner-Eremiten-Kloster in Gotha erfahren, über das Bauhistoriker Udo Hopf erzählt. Dagegen berichten die beiden Autoren Ronny Krause und Karin Szcech vom Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie Weimar über die ersten archäologischen Untersuchungen des Hauptmarktes. Mit Sachsen-Gotha und den Anfängen der Erwachsenenbildung im 17. Jahrhundert in Deutschland hat sich Olaf Kretzer, Leiter der Volkshochschule „Karl Mundt“ in Suhl auseinandergesetzt. Weitere Autoren sind Gisa und Wolfgang Steguweit, Gregor Richter, Roswitha Jacobsen, Tim Erthel, Georg Friedrich Prinz von Preußen, Alexander Krünes, Knut Kreuch und Werner Kukulenz. Letzterer beschreibt seinen Werdegang vom Elektromonteur zum Heimleiter ins Rathaus.

Den Abschluss des Bandes bildet eine Chronik, die von Oktober 2019 bis September 2020 reicht und die städtischen Ereignisse dokumentiert. Das 208 Seiten starke Werk kostet 19,50 Euro und ist im Gotha adelt-Laden, bei der Stadtverwaltung und im Buchhandel ab sofort erhältlich. Gedruckt wurde der Band im Druckmedienzentrum Gotha.