Der Tourismusverband Thüringer Wald / Gothaer Land will weltweit stärker für die Region werben. Doch die ist auf Online-Plattformen und in sozialen Medien kaum vertreten. Der Internetauftritt bedürfe einer Auffrischung, um verstärkt jüngere Zielgruppen anzusprechen. Bei den Gästen dominiere die Altersgruppe ü55, stellt Franziska Platz fest. Junge Familien, Singles zwischen 20 und 45 seien bei den Gästen hingegen selten vertreten.

Franziska Platz arbeitet seit etwa einem Monat an der Seite von Verbandsgeschäftsführerin Bettina Aschenbrenner. Unter anderem soll deren neue Kollegin die Internet-Präsentation auffrischen. „Wir folgen damit einer Forderung der letzten Mitgliederversammlung“, sagt Friedrichrodas Bürgermeister Thomas Klöppel (parteilos) als Verbandsvorsitzender.

Die Neueinstellung sei unter anderem auch möglich, weil Sabine Kühn, die langjährige Mitarbeiterin von Bettina Aschenbrenner, zum Jahresende in den Ruhestand gehe, teilte die Geschäftsführerin zur Verbandsmitgliederversammlung im „Burgholz“ in Bad Tabarz mit. Für die Neubesetzung der Stelle habe es drei Bewerbungen gegeben, berichtete Klöppel den Vertretern von Kommunen, Hotelbetrieben sowie Kurchefs.

Franziska Platz hat eine Ausbildung im Gothaer Druckmedienzentrum und in Weimar unter anderem ein Masterstudium in Medien-Management absolviert. Aber danach verschlug es sie in den hohen Norden Schwedens zu einem kleineren Tourismusunternehmen, wie sie sagt. „Vom Polarkreis zurück in den Thüringer Wald“, hat sie ihre Präsentation überschrieben.

Beim Betrachten der Webseite von „Thüringer Wald/Gothaer Land“ habe sie einige Schwachstellen entdeckt. Es gebe viele inhaltliche Überlappungen, die Besucherfreundlichkeit sei stark eingeschränkt, das Design veraltet. Kurz: Es bestehe Optimierungsbedarf. Bei den sozialen Medien liegen die Kanäle des Verbands brach. Bei Facebook gebe es kaum Follower. Ein Instagram-Account sei nicht vorhanden. Aber um neben den Älteren auch neue Zielgruppen zu gewinnen, sei das nötig. Eine neue Internet-Plattform könne stärker Kultur- und Geofreunde, Kletterer oder Waldromantiker ansprechen.

Langfristig sei zu überlegen, die Webseite auch auf Englisch zu gestalten. Der Verband müsse entscheiden, ob sich die Plattform inhaltlich und technisch an die der Thüringer Tourismus-Gesellschaft oder mit einem externen Webpartner aufgebaut werden solle.

Der Verband frischt auch sein Gedrucktes fürs nächste Jahr auf. Unter anderem den Flyer für den Drei(n)schlag (21. bis 23. August 2020), den Gastgeberkatalog oder „Rennsteigwanderungen ohne Gepäck - 2021“. Die Messeauftritte sollen auf acht zurückgefahren werden, auf die Orte, wo mehr Neugierige vor als hinter dem Stand stehen, kündigt Aschenbrennen an.

Nachdem der Landkreis Gotha 2017 erstmals die magische Zahl von einer Million Übernachtungen überschritten hatte, sei das 2018 in den erfassten Beherbergungsbetrieben, bei Privatvermietungen sowie auf den Campingplätzen Paulfeld, Georgenthal und Mühlberg noch einmal gesteigert worden: auf 1.006.731 Übernachtungen von 351.501 Gästen. Damit rangiert der Landkreis Gotha bei den Übernachtungszahlen thüringenweit vorn, das seit 30 Jahren. Die Verweildauer betrug 2,9 Tage. Bei den Ankünften rangierte der Kreis hinter Erfurt und Weimar auf Platz drei.

Mit 406.912 Übernachtungen dominieren die Kurorte Friedrichroda/Finsterbergen mit 43 Prozent. Das Berghotel steuere dazu gut die Hälfte bei. Bad Tabarz verzeichne eine Steigerung der Übernachtungszahl (4000). Die ging in Gotha 2018 zurück. Nesse-Apfelstädt und Tambach-Dietharz legten bei Übernachtungszahlen zu. In Waltershausen, Ohrdruf und Drei Gleichen waren sie rückläufig. In Luisenthal und Georgenthal waren es mehr Gäste, aber sie blieben kürzer.