Auf den Spuren von Alexander von Humboldt und Charles Darwin will am Freitag, 9. Oktober, Roland Adlich die Besucher bei seinem Lichtbildervortrag „Ecuador und Galapagos“ mitnehmen. Beginn ist um 19 Uhr in der Aula der Myconiusschule in Gotha.