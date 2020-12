Vom Uhrmacher zu einem von Gothas wichtigsten Astronomen

Auf dieser 1906 im Kunstverlag von A. Gimm erschienenen Postkarte ist die Herzogliche Sternwarte in der Jägerstraße zu sehen, die auf Initiative von Peter Andreas Hansen gebaut worden war.

Gotha. Im Gothaischen Kalenderblatt Dezember wird unter anderem Peter Andreas Hansen gedacht, der den Bau der Sternwarte in der Jägerstraße angeregt hat.

Im westpreußischen Konitz wurde am 1. Dezember 1870 Sally Israelski geboren. Wie bereits im Oktober-Kalenderblatt berichtet, eröffnete der Kaufmann 1895 mit seinem älteren Bruder Julius (1864-1918) eine Filiale des Manufakturwarengeschäftes „M. Conitzer & Söhne“ in der Erfurter Straße 7. Im Gegensatz zu seinem jung verstorbenen Bruder erlebte Sally Israelski als Jude die Repressalien des NS-Regimes. Er zog deshalb 1936 von Berlin nach Meran und wollte am 14. März 1939 von dort nach Montevideo flüchten. Das war das letzte Lebenszeichen von ihm.