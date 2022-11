Vom wundersamen Wiederaufbau des Rittersaales

Wechmar. Der Wechmarer Heimatverein brachte zu seinem 40-jährigen Vereinsjubiläum das Buch „Das Wunder von Wechmar. 275 Jahre Landhaus Studnitz“ heraus.

Ein dreifaches Jubiläum feiert in diesem Jahr der Wechmarer Heimatverein. So blicken die 144 Mitglieder nicht nur auf eine bewegte 40-jährige Vereinsgeschichte zurück, sondern auch auf das 275-jährige Bestehen des Landhauses Studnitz, das vor 25 Jahren vom Heimatverein gekauft und saniert wurde. Grund genug anlässlich des Jubiläums des Hauses einen Bildband zu veröffentlichen, der unter dem Titel „Das Wunder von Wechmar. 275 Jahre Landhaus Studnitz“ erschienen ist.

Verschiedene Autoren erzählen Geschichten über das Haus, so unter anderem Vereinsvorsitzender Knut Kreuch, der sich in seinem Beitrag mit den Anfängen der Hausgeschichte beschäftigt hat, als auf dem Platz des Landhauses noch ein Königshof des Klosters Hersfeld und später ein Vitzthumsches Rittergut der Herren von Spitznase bestand. Bauhistoriker Udo Hopf widmet sich in seinem Kapitel der Baugeschichte und den Bauarbeiten für die Entstehung des Landhauses, die 1747 mit dem Kauf durch den Gothaer Hofmarschall Hans Adam von Studnitz begann. Weiteres brachte Daniel Gehrt in seinem Beitrag über Ernst Salomon Cyprians Tusculanum zutage. Er fand heraus, dass der Kirchenfürst in Wechmar am heutigen Landhausstandort einst sein Sommerdomizil unterhielt.

Die Enkeltochter des Wechmarer Bürgermeisters Rudolf Körbs, Antje Glaser-Körbs, erinnert sich in ihrem Beitrag an ihre Kindheit im Landhaus und Stephan Keilwerth berichtet über die Restaurierung des Gebäudes. Keilwerth hatte maßgeblichen Anteil an der 1997 erfolgten Restaurierung des Landhauses. Komplettiert werden die Beiträge durch eine Vielzahl von Abbildungen. Zahlreiche Bilder des jetzigen Gebäudes stammen vom Gothaer Fotografen Lutz Ebhardt.

Am 6. Dezember 1997 stand ein wichtiger Punkt auf der Tagesordnung der damaligen Mitgliederversammlung des Heimatvereins: Die Rettung des Rittersaales in der Hohenkirchenstraße 13. Die Mitglieder entschieden sich das einsturzgefährdete Haus zu kaufen, denn die Gemeinde wollte das Haus an einen Finanzinvestor zum Abriss verkaufen. Vereinschef Kreuch kann sich noch gut an den Tag erinnern. „Bei der Besichtigung überdachten bereits einige ihre Zustimmung, als sie das zerstörte Haus sahen“, so Kreuch. Doch der Verein ließ sich nicht beirren und schaffte innerhalb von drei Jahren das „Wunder von Wechmar“. 1999 konnte der sanierte Westflügel eingeweiht werden, am Jahresende auch der Rokokosaal. 2001 erfolgte der Wiederaufbau des abgerissenen Ostflügels.

Der Bildband mit seinen 180 Seiten und 217 Abbildungen ist nicht im Buchhandel erhältlich. Kreuch: Das Buch wurde aus Lottomitteln gefördert. Eine Förderbedingung war, dass keine Mittel aus dem Verkauf erzielt werden.

Die Buchkosten beliefen sich auf 11.000 Euro, davon erhielt der Heimatverein 4000 Euro Lottomittel vom Land und 2000 Euro vom Landkreis Gotha. 5000 Euro trug der Verein aus Eigenmitteln bei. Belegexemplare gingen an die Gothaer Stadtbibliothek, Forschungsbibliothek, Staatsarchiv, Stadt- und Kreisarchiv. Aber auch in den Uni-Bibliothek Leipzig, Jena und Göttingen ist das Werk zu finden.