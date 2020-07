Friedrichroda. Musikalische Vielfalt am Wochenende in Friedrichroda.

Von Blasmusik bis Rock

Ein breites musikalisches Spektrum bieten Friedrichrodaer und Finsterberger am kommenden Wochenende Gästen und Einheimischen. Den Anfang macht am Samstag, 11. Juli, 15 Uhr das Musikduo The Memories im Musikpavillon im Kurpark Friedrichroda. Die Memories sind zwei professionelle Musiker, Tina Nerenberg (Gesang, Saxophon, Querflöte ) und Klaus Hofmann (Gesang, Keyboard, Akkordeon). Ihr Repertoire reicht von Schlager, Rock- und Popsongs aus sechs Jahrzehnten bis zu instrumentalen Musikstücken.

Am Sonntag, 12. Juli, 10.30 Uhr spielt die Heimatkapelle Finsterbergen im Kurpark Hüllrod zum Frühkonzert für auf.

Von Mai bis Anfang Oktober finden jeden Sonntag ab 13.30 Uhr verschiedene Musikdarbietungen von Schlager bis Volksmusik im Biergarten am Berggasthof Heuberghaus statt. Bereits am Samstag ab 19 Uhr geht dort geht das Rockspektakel mit den Starfucker´s aus Berlin und den Jailbreakers aus Halle über die Bühne. Die Kurverwaltung bittet alle Besucher, zur Vermeidung der Ausbreitung des Coronavirus auf die Abstands-und Hygieneregeln zu achten.

Nähere Informationen: www.friedrichroda.de