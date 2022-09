Von der Malerei bis zum Schmuck

Einen besonderen Veranstaltungstipp bieten die „Offenen Ateliers“. Im Landkreis Gotha zeigen Künstler ihre Arbeiten.

Das bevorstehende Wochenende ist gespickt mit vielen Höhepunkten. Wer bei der Vielzahl an Veranstaltungen dann noch zu Hause sitzen bleibt, ist selbst schuld. Abseits von Festen und Feiern bieten sich vielleicht für den einen oder anderen die „Offenen Ateliers“ an. Thüringenweit öffnen nämlich Künstler am 17. und 18. September ihre Ateliers und Werkstätten.

Die Aktion, die vom Verband Bildender Künstler Thüringen koordiniert wird, wird seit mehreren Jahren durchgeführt und erfreut sich einer immer größeren Beliebtheit. Kann man sich doch einmal einen Einblick in die künstlerische Arbeitswelt verschaffen und mit Künstlern in direkten Dialog treten. Auch in unserem Landkreis gibt es zahlreiche Künstler, die sich daran beteiligen.

In Gotha kann man beispielsweise bei Nina Klatt-Starke Email-Schmuck entdecken und bei Barbara Klose fantasievolle Malerei. Rüdiger Franke zeigt Grafiken und Installationen und Bettina Schünemann ihre beeindruckenden Bilder. Isabell Kellner öffnet ihre Schmuckwerkstatt, die sie seit 30 Jahren betreibt, in Bad Tabarz.