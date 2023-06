Von Freimaurern und Mysterien Ägyptens in Gotha

Ursprünge und Ziele der Freimaurer in Gotha sowie ihrer Verbindung zu Ägypten zeigt die Jahresausstellung "Freimaurer und Mysterien Ägyptens in Gotha" im Herzoglichen Museum.

Gotha. Führungen im Rahmen der Sonderausstellung „Freimaurer und Mysterien Ägyptens in Gotha“ sowie durch Schloss Friedenstein und das Herzogliche Museum

Veranstaltungen im Rahmen der Sonderausstellung „Freimaurer und Mysterien Ägyptens in Gotha“ sowie allgemeine Führungen gibt am Wochenende in Schloss Friedenstein und im Herzoglichen Museums. Bei einer Führung durch den Schlosspark werden am Samstag, 24. Juni, 14 Uhr die Gärten der Gothaer Herzöge, Freimaurer und Illuminaten vorgestellt. Treffpunkt ist das Denkmal Ernst des Frommen in der Friedrich-Jacobs-Straße. Tickets und Informationen sind in der Tourist-Information erhältlich, Hauptmarkt 40, Telefon: 03621/510450.

Am Sonntag, 25. Juni, um 14 Uhr stellt Kuratorin Uta Wallenstein bei einer Führung im Herzoglichen Museum die Ägyptomanie und Antikenrezeption bei den Freimaurern vor.

Am selben Tag richtet das Hotel am Schlosspark ein Logen-Dinner aus: Ein Abend über Freimaurer und die Mysterien Ägyptens in Gotha. Darin inbegriffen ist eine Führung um 17 Uhr. Der Abend kostet 65 Euro pro Person im Kartenvorverkauf unter Telefon: 03621/4420.

Eine Führung durch Schloss Friedenstein stellt am Sonntag ab 11 Uhr die barocken Repräsentationsräume vor. Um 13 Uhr beginnt im Herzoglichen Museum die Führung „Weltkunst entdecken“ – von ägyptischen Mumiensarkophagen bis zu Caspar David Friedrichs Gemälde „Kreuz im Gebirge“. Das Ticket der ersten Führung kostet zwölf Euro, der zweiten acht Euro. Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre haben freien Eintritt.