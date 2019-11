Von Gotha aus die Moderne ins Wohnzimmer gebracht

Kurator Klaus Blechschmidt neben einem Arrangement. Die Tischuhr war bereits im New Yorker Museum of Modern Arts zu sehen.

Quadratisch, schnörkellos, schwarz-weiß: Die Tischuhr aus der ehemaligen Metallwarenfabrik Ruppelwerk ist ein Stück Gotha, dass man in New York unbedingt haben musste. Das Museum of Modern Arts hat das Designobjekt in seine Sammlung aufgenommen als Beispiel deutscher Bauhaus-Kunst. Zurück in Gotha hat man die Uhr neben einem Ruppel-Kerzenständer arrangiert. „Wie auf einem Altar“ bemerkt Klaus Blechschmidt ehrfürchtig. Die von ihm kuratierte Ausstellung „Inspiriert von Bauhaus – Gotha erlebt Moderne“ mit vielen weiteren Bauhaus-Objekten ist am Donnerstagabend im Gothaer Kunstforum eröffnet worden.