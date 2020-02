Von Gotha aus tonnenschwer unterwegs

Ihr Geschäft, der Schwerlastverkehr, geht den Mitarbeitern von Universal-Transport leicht von der Hand. So könnte man „dont worry, be heavy“ übersetzen – das Motto des Unternehmens, das über der Windschutzscheibe der Lkw prangt. Dabei kommt das Verbringen der Ladung oft einer logistischen Meisterleistung gleich: Windkraftflügel, Züge, Flugzeuge, Brückenträger und nicht zuletzt den 18 Meter hohen Weihnachtsbaum für das Brandenburger Tor hat Universal-Transport bereits transportiert.

Oberbürgermeister macht sich persönlich ein Bild

Von den Leistungen des Unternehmens hat sich kürzlich Gothas Oberbürgermeister Knut Kreuch (SPD) ein Bild gemacht. Zusammen mit Nicole Schwan vom Referat der Wirtschaftsförderung der Stadt führte ihn ein Wirtschaftsbesuch in das Gewerbegebiet Gotha-Ost. In der Niederlassung in der Gleichenstraße sind 78 Menschen beschäftigt. Viele von ihnen sind jedoch die Woche über unterwegs in einem der 45 Fahrzeuge, die den Fuhrpark bilden. 21 weitere Beschäftigte arbeiten in Niederlassungen in Aurich und Andernach. Der Hauptstandort ist in Paderborn.

Besonders stolz ist Geschäftsführer Matthias Schamann auf den Nachwuchs der Firma. In diesem Jahr sind es neun Jugendliche, die sich zu Kraftfahrern, Mechatronikern oder Kaufmann und -frau ausbilden lassen. Im vergangenen Ausbildungsjahr waren es noch vier, doch Schamann glaubt nicht, dass sich die Zahlen fortan so einfach steigern lassen. Es bleibe schwierig Nachwuchs zu finden. Gute Chancen zur Übernahme hätten die Auszubildenden jedoch.

Bevor sie das schwere Gerät bedienen dürfen, müssen sich die Fahrer erst einmal herantasten. Los geht es mit vergleichsweise leichten 20 Tonnen. Nach oben hin sei fast alles möglich, sagt Matthias Schamann. Und auch Entfernung ist kein Hindernis. So wurden kürzlich zwei Gastanks aus dem tschechischen Decin bis nach Gibraltar transportiert. Mit Lkw und Lastenschiff wurde der Weg bewältigt. Bauteile für Gaswerke wurden bis nach Ägypten geliefert.

Den Transport an Land, zu Wasser und auch in der Luft organisiert Universal. Auch die Beförderung von Teilen von Windkraftanlagen beschäftigte die Gothaer Firma eine Zeit lang intensiv. Doch das sei jetzt weniger geworden, sagt Matthias Schamann.

Brachliegende Flächen sind unverkäuflich

Knut Kreuch freut sich über das wachsende Geschäft. Dass sich das Unternehmen 2016 in Gotha-Ost angesiedelt hat, sieht der Oberbürgermeister als Bestätigung der Entscheidung des Stadtrates, die Gleichenstraße kostenintensiv zu sanieren. „Das zeigt, es wird angenommen“, sagt Kreuch.

Universal-Transport hatte das Grundstück damals aus der Insolvenzmasse eines Meliorationsbetriebs gekauft. Gern würde Matthias Schamann das Betriebsgelände weiter ausbauen, doch viele ungenutzte Flächen stehen nicht zum Verkauf. Dieses Problem kennt auch Nicole Schwan. Schon einmal hatte sie bei den Grundstücksbesitzern im Gewerbegebiet angefragt. Nur einer habe ihr überhaupt geantwortet, sei aber nicht daran interessiert gewesen, zu verkaufen.

Mehr Fläche wünscht sich Matthias Schamann auch für die Wohnmobile, die seine Mitarbeiter vermieten. 30 Fahrzeuge sind bereits im Bestand von Universal und die Nachfrage steige, sagt er. Könnte er das Betriebsgelände erweitern, würde Schamann mehr Stellflächen bauen, auf denen auch Wohnwagen stehen könnten. Die Anhänger werden bisher noch nicht von Universal zur Vermietung angeboten.