20 Jahre am Standort in Sundhausen: Am 22. März 2002 wurde die Helios Klinik in Gotha im neuen Bau in Betrieb genommen. Die ehemalige technische Leiterin Brigitte Brückner und Marita Schönemann (vorn, Sekretariat der Geschäftsführung) haben den Umzug miterlebt.