Von Husky bis Kinderfasching

Die Kurgesellschaft Bad Tabarz setzt am Dienstag, 11. Februar, um 16.30 Uhr in der Begegnungsstätte Kukuna mit einem Puppentheater ihr Winterferienprogramm fort. Es werden Geschichten von Mascha und dem Bären aufgeführt. Der Eintritt kostet sieben Euro.

Flimmerstunde am Nachmittag

Zur Flimmerstunde am Mittwoch, 12. Februar, um 15 Uhr werden „Rotkäppchen“ und „Hänsel und Gretel“ gezeigt. Ein Märchen hat eine Spielzeit von circa 35 Minuten. Der Eintritt kostet einen Euro je Kind, für Erwachsene zwei Euro.

Auf Tuchfühlung mit den Huskys

„Abenteuer Husky“ heißt es am Donnerstag, 13. Februar, von 10 bis 12 Uhr sowie von 13 bis 15 Uhr. Kinder können zur Streichelstunde mit Hunden auf Tuchfühlung gehen, ein Fotoshooting und eine Fütterung im Camp miterleben. Die Kurverwaltung bittet um Anmeldung in der Touristeninformation bis zum 12. Februar unter Telefon: 036259/56 00. Die Teilnahmegebühr beträgt für Kinder zehn Euro, erwachsene Begleitpersonen zahlen fünf Euro. Outdoorkleidung ist angebracht.

Zeitreise in die Vergangenheit

Eine Geoparkführung beginnt am Samstag um 14 Uhr an der Tourist-Information in der Lauchagrundstraße 12a. Die Teilnehmer tauchen ein in die Vulkanlandschaft der Rotliegenden-Zeit. Wie die Region vor 270 Millionen Jahren aussah, erklärt Geoparkführer Wolfgang Werner am Vulkansteig. Anmeldungen sind ebenfalls in der Tourist-Information. Die Teilnahmegebühr beträgt fünf Euro für Erwachsene, für Kinder zwei Euro.

Bunter Nachmittag mit Spielen, DJ und Polonaise

Mit Kinderfasching des Tabarzer SV, Abteilung Reitsport, klingt das Winterferienprogramm am Sonntag, 16. Februar, aus. Bei lustigen Spielen sind kleine Preise zu gewinnen. Mit DJ und Polonaise versprechen die Veranstalter einen quirlig bunten Nachmittag. Kinder bis 14 Jahre haben freien Eintritt, alle anderen zahlen zwei Euro.