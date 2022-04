Von kleinen gefiederten Architekten

In der Natur kann man derzeit zahlreiche Piepmätze beobachten, wie sie emsig mit dem Nestbau beschäftigt sind.

Hochbetrieb herrscht in diesen Wochen im tierischen Baugewerbe. Vor allem die gefiederten Piepmätze haben alle Schnäbel voll zu tun, um ihre alten Nester zu sanieren oder ein komplett neues Heim zu bauen. Wenn man es so nimmt, ist das Bautreiben der Vögel fast wie mit dem wirklichen Leben zu vergleichen.

Da wird sich um Baumaterial gestritten oder bereits im Bau befindliche Nester werden wieder verworfen. Seit Tagen kann ich vom Fenster aus das emsige Treiben der Meisen und Wildtauben beobachten. Da werden kleine Äste abgezwickt, Gras und Federn gesammelt, um die Nester zu befestigen und auszupolstern.

Blaulicht-Newsletter Lesen Sie in unserem täglichen Newsletter die aktuellen Meldungen zu Einsätzen und Lagen in der Region. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Unterm Carport hat sich seit Jahren ein Amselpaar eingenistet. Auch hier ist man bei der Arbeit und bessert Schadstellen aus. Im vergangenen Jahr hatten Vögel die Erde aus den Blumenkästen herausgepickt und als Mörtel für ihren Nestbau verwendet. Jetzt bin ich gespannt, ob es dieses Jahr eine Wiederholung gibt.

Nicht nur in meiner unmittelbaren Nachbarschaft baut in Hecken und Bäumen die Vogelschar ihre Nester. Für die untalentierten unter den gefiederten Baumeistern gibt es sogar fertige Vogelhäuser. Ein Freund von mir hat so etwas in seinem Garten aufgebaut und erneuert es jährlich mit Farben und Blumenmotiven.