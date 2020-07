Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Von Klimaschutz bis Ohratalbahn

Der Kreistag Gotha beendet am Mittwoch, 8. Juli, seine mehrmonatige Corona-Sitzungspause. Eine breite Palette von Themen, die sich im Laufe der Wochen angesammelt haben, soll abgearbeitet werden. Die Bandbreite reicht von Klimaschutzmanagement bis Änderung des Rettungsdienstbereichsplanes. Auch eine Forderung zur Reaktivierung der Ohratalbahn soll der Kreistag per Beschluss untersetzen. Die Freien Wähler wollen Landrat Onno Eckert (SPD) an sein Wahlversprechen erinnern und per Kreistagsbeschluss verpflichten, eine Stabsstelle Wirtschaftsförderung einzurichten.

