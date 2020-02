Von Rio bis Kölle auf der Gothaer Karnevalswelle

Es ist schon mehr als bewundernswert, was die Gothaer Karnevalsgemeinschaft 1969 (GKG) nur mit eigenen Kräften auf die Beine zu stellen vermag. Wie eine große Leistungsschau kam die jetzt als erste Bürgersitzung bezeichnete Prunksitzung daher.

Veganer Karneval gegen den morgendlichen Kater

Präsident Konstantin Strensch konnte zu Beginn die Ehrengäste Alt-OB Werner Kukulenz und GKG-Ehrenpräsident Konrad Gießmann begrüßen, dazu die Träger des Elefantenordens der GKG, Rudi Weisheit und Werner Schunk. Zur Prinzenrede kam das Prinzenpaar Andrea III. und Thomas IV. zusammen mit dem Kinderprinzenpaar Fiona und Tom-Luis auf die Bühne. Wohltuend kompakt kamen die Grußworte dieser vier Repräsentanten des Gothschen Faschings herüber.

Abwechselnd moderiert von Robert Marquardt und Sven Ritter, gab es dann ein buntes, zweieinhalbstündiges Kaleidoskop unterschiedlichster Beiträge. In der Bütt nahmen Sven Ritter und Nico Walter gemeinsam das Umweltthema aufs Korn, Ritter brachte dazwischen Lokales als Ernst der Fromme ins Spiel, während Walter als Greta Thunberg über Energieeinsparung sinnierte. In ihren Vorschlägen ging es auch um einen veganen Karneval, bei dem der morgendliche Kater abgeschafft werden sollte.

Männerarbeiten im Haushalt

Katharina Fialik und Mandy Probst ließen sich über Frauenprobleme aus, darunter auch Ordnungsvorstellungen von Kindern oder auch Männerarbeiten im Haushalt, und sie hatten dabei immer wieder die Lacher auf ihrer Seite. „Rein privat“ war auch das Prinzenpaar in einem Dialog am Frühstückstisch zu erleben – mit köstlichen Wortspielereien.

Im Zentrum des Geschehens standen aber wieder einmal die Tanzgruppen der Gothaer Karnevalsgemeinschaft, die zu ihrem Markenzeichen geworden sind. Angefangen mit der Prinzengarde, dann von den Jüngsten, den Bambinis, über die Dance-Teenies, die Blauen Funken und Martinis bis hin zum Damenshowballett boten sie alle perfekt anzusehende Darbietungen, die außerdem von Tanzmariechen Lea sowie den Kindern Helena und Lena als Doppel-Tanzmariechen gezeigt wurden.

Gothaer Paradiesvögel

Katharina Fialik und Mandy Probst waren auf unterschiedliche Weise für diese glänzend eingestellten Gruppen als Trainerinnen verantwortlich. Dies galt auch für Evelyn Marquardt, die mit dem von ihr einstudierten, als „Paradiesvögel von Gotha“ auftretenden Männerballett den Saal zu stürmischem Beifall hinriss.

Die mittlerweile auf acht Musiker angewachsenen Gayerstreets nahmen in ihren gereimten Liedern Lokales und Überregionales aufs Korn. Und in Schunkelrunden zwischendurch ermöglichte die Cover-Band Swagger den Sitzungsbesuchern, auch körperlich in Schwung zu kommen.

Je nach Geschmack Tanzen oder Tratschen

Stimmungsvoller Höhepunkt des Abends war für viele der Anwesenden der Einzug des Gothschen Dreigestirns mit Prinz Peter Schmidt, Bauer Wolfram Wienert und Jungfrau Stefan Kukulenz. Sie und ihr Gefolge ließen den Saal mit Gesängen aus Köln zu einer überschäumenden Bestätigung des Mottos der Saison „Von Rio bis Kölle – wir reiten auf der Karnevalswelle“ werden.

Nachdem am Ende das Prinzenpaar den Tanz eröffnet hatte, belegten die Tanzwütigen dicht gedrängt die Tanzfläche zur Rock-Pop-Musik der Band Swagger bis weit in die Nacht hinein. Wer es etwas ruhiger mochte, konnte den Abend nebenan bei Ratsch und Tratsch ausklingen lassen.

Die GKG lädt am Rosenmontag, 24. Februar, 20 Uhr, noch zum Karneval der Vereine in die Stadthalle ein.