Zur goldenen Jugendweihe trafen sich die ehemaligen Schüler der Lutherschule (heute Sitz des Kreis-Gesundheitsamtes) in Gotha.

Vor 50 Jahren Jugendweihe gefeiert: Klassentreffen in Finsterbergen

Finsterbergen. Vor 50 Jahren haben ehemalige Schüler der Gothaer Lutherschule ihre Jugendweihe gefeiert. Diese Jubiläum war Anlass für ein Klassentreffen.

Anlässlich ihrer Goldenen Jugendweihe kamen am vergangenen Wochenende rund 29 ehemalige Schülerinnen und Schüler der Gothaer Lutherschule zu einem Klassentreffen zusammen. Das Treffen hatten Lothar Große aus Finsterbergen und Bernd Jureczek aus Gotha organisiert. Zur Freude aller durften die Gäste einen Blick in ihr altes Schulgebäude in der Hohen Straße werfen.

Kreisbeigeordneter Thomas Fröhlich führte die Gruppe durch das einstige Schulhaus, wo jetzt das Kreis-Gesundheitsamt seinen Sitz hat. „Für uns alle war das ein emotionales Erlebnis“, sagt Große. Im Anschluss daran ging es nach Finsterbergen ins ehemalige Ferienlager der Gothaer Holzbauwerke.

Dort verbrachten die Teilnehmer bis spät in die Nacht vergnügte Stunden bei Fotos, Filmen und einem Wissensquiz aus der Schulzeit. Zünftig ging es auch zu, denn Lothar Großes Frau Renate, eine Köchin, verwöhnte die Teilnehmer mit Spezialitäten vom Grill. Eifrig wurde auch in der eigens für das Jugendweihe-Jubiläum angefertigten Festbroschüre geblättert.

Am Ende waren sich alle einig, im kommenden Jahr soll es wieder ein Klassentreffen in Finsterbergen im einstigen Ferienlager geben. Das Datum dafür steht bereits fest: 25. Mai 2024.