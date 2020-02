Vor 75 Jahren erfolgten Bombenangriffe im Landkreis Gotha

Vor 75 Jahren, am 6. Februar 1945, erfolgte der größte alliierte Bombenangriff auf das Gothaer Bahnhofsviertel. Auch in Friedrichroda, Ohrdruf und Waltershausen starben Menschen im Bombenhagel. Mindestens 264 Menschen kamen in Gotha dabei zu Tode, darunter auch viele Zwangsarbeiter, die ihre Unterkunft auf dem Bahngelände hatten. Auf dem Hauptfriedhof erinnert ein Gräberfeld an die damaligen lettischen Opfer.

Fliegende Festungen über Thüringen

An jenem Dienstag war jedoch nicht Gotha allein das Ziel der 1. Air-Division der 8. Luftflotte der US-Luftwaffe. Insgesamt 414 B17-Bomber – die sogenannten fliegenden Festungen – waren in Südengland gestartet, um unter anderem die Mineralölwerke in Lützkendorf zu bombardieren. Wegen des stark bewölkten Himmels musste auf sogenannte Sekundärziele in Thüringen ausgewichen werden.

Eins davon war Gotha, wo 88 B17-Bomber zwischen 11.27 Uhr und 11.43 Uhr 216,5 Tonnen Bomben abwarfen. Das Reichsbahnausbesserungswerk wurde dabei zu 80 Prozent und das Bahnhofsgebäude zu zwei Dritteln zerstört. An letzterem Zustand hat sich bekanntlich bis heute nichts geändert.

Der Ohrdrufer Fotograf Franz Beck hielt unter anderem die beim alliierten Bombenangriff zerstörte und später abgerissene Michaeliskirche für die Nachwelt fest. Foto: Stadtarchiv Ohrdruf

Zivilpersonen werden Opfer der Angriffe

Um 11.43 Uhr kamen über Ohrdruf durch 35 Bomber 91 Tonnen Bomben zum Abwurf. Bei dem Angriff wurden 39 Frauen, 22 Kinder und acht Männer – also insgesamt 69 Zivilpersonen – sofort getötet. Eine weitere Person starb kurz darauf.

Insgesamt 31 Häuser wurden total zerstört, 64 schwer, 95 mittelschwer und 160 leicht beschädigt. Besonders schlimm erwischte es die barocke Michaeliskirche. Die wiederaufbaufähige Ruine wurde gleich nach Kriegsende bis auf den mittelalterlichen Turmstumpf abgerissen. Letzterer erhielt erst 1999 seine barocke Turmhaube zurück.

Bereits am Sonntag gedachten die Ohrdrufer mit einem Gottesdienst in der Trinitatiskirche den Opfern des Bombenangriffs.

Kinder verlieren ihr Leben

Auch der Waltershäuser Ortsteil Ibenhain war – ebenfalls um 11.43 Uhr – das Ziel von zwölf Maschinen, die etwa 120 Bomben abwarfen. Acht Wohnhäuser sowie zehn Hinter- und Seitengebäude wurden dadurch total zerstört. Zwanzig Menschen, darunter vier Kinder, verloren ihr Leben.

Prozentual die meisten Opfer hatte an jenem 6. Februar jedoch die Stadt Friedrichroda zu beklagen, denn dort verloren 135 Menschen – darunter 29 Kinder – ihr Leben, als zwölf Bomber zwischen 11.43 Uhr und 11.50 Uhr mindestens 90 Bomben auf den Kurort abwarfen. 74 Häuser und 336 Wohnungen wurden damals zerstört.

Zeitzeugen können nicht vergessen

Der Bürgermeister a. D. und jetzige Vorsitzende des Kultur- und Geschichtsvereins Friedrichroda, Klaus Henniges, hat das Ganze als Fünfeinhalbjähriger miterleben müssen. Er zählt damit zu den letzten Zeitzeugen.

Bis heute unvergesslich sind für ihn das Sirenengeheul und der Staubgeruch, der noch tagelang über der Stadt hing. Das Bild eines Schwerverletzten, der auf einer Rettungstrage abtransportiert wurde, geht ihm nicht mehr aus dem Kopf, denn seine Haut war größtenteils verbrannt gewesen. Die Opfer des Bombenangriffs und die weiteren 40 Toten, die noch am 7. und 8. April durch Artilleriebeschuss der US-Bodentruppen umkamen, wurden in einem Massengrab auf dem Friedhof beigesetzt.

„Seit 1990 erinnert ein Denkmal des Friedrichrodaer Kunstschmieds Günter Reichert an diesen schrecklichen Tag der Friedrichrodaer Geschichte“, heißt es in dem Begleittext zur der Ausstellung „Friedrichroda am Ende des Zweiten Weltkrieges“, die Klaus Henniges gerade vorbereitet.

Dokumentation der Zerstörung

Auf sechs Tafeln werden rund 20 Trümmerbilder und Fotos des jetzigen Zustandes gegenübergestellt. Eröffnet wird die Ausstellung am Montag, 10. Februar, um 14 Uhr bei der AWO in der Lindenstraße 26 und ist danach bis zum 15. Februar, jeweils von 14 bis 17 Uhr, zu besichtigen.

Die fast 500 Toten in den genannten vier Orten, die der alliierte Luftangriff vom 6. Februar 1945 forderte, sollten nicht die letzten Opfer des Zweiten Weltkrieges gewesen sein. Knapp zwei Monate später kehrten jedoch US-amerikanische Bodentruppen in den Landkreis Gotha als Befreier zurück und setzten dem sinnlosen Sterben ein Ende.

Diese Gedenktafel an der Kriegsgräberstätte auf dem Gothaer Hauptfriedhof erinnert an die bestatteten Soldaten und zivilen Opfer von Bombenangriffen. Foto: Matthias Wenzel

NS-Propaganda reagiert mit schwülstigen Worten

Im Februar 1945 lief dagegen die NS-Propaganda noch auf Hochtouren. So wurde in der „Thüringer Gauzeitung“ vom 9. Februar die zwei Tage später auf dem damaligen Friedhof V stattfindende Totenfeier angekündigt. Am 11. und 25. Februar wurde dann die offizielle Liste der „Opfer des letzten feindlichen Luftangriffes auf unser Heimatgebiet“ aus den Städten Gotha, Friedrichroda, Ohrdruf und Waltershausen-Ibenhain veröffentlicht.

Am 13. Februar wurde über die „Trauerfeier der Partei für die Gefallenen des Luftterrors“ mit schwülstigen Worten berichtet. Ähnlich mögen einige Jahre zuvor die Zeitungsberichte in Warschau, Coventry und Rotterdam geklungen haben, die von deutschen Bombern in Schutt und Asche gelegt worden waren.

Zum 75. Jahrestag der Angriffe wird am Donnerstag der Opfer des Bombenangriffs in Friedrichroda um 10 Uhr mit einer Kranzniederlegung am Ehrenmal für die Gefallenen des Zweiten Weltkrieges auf dem Friedhof und in Ohrdruf um 11.45 Uhr mit einem Friedensgebet am Michaelisturm gedacht.