Vorfreude in Bad Tabarz auf die französischen Freunde

Cécile Rose gestaltet das Programm zum Deutsch-Französischen Abend am 17. November unter dem Motto „Die vergessene Welt der Pariser Ballhäuser“ im Zentrum für Kur, Kultur und Natur (Kukuna) in Bad Tabarz mit.

Bad Tabarz. Partnerschaftsverein organisiert Wochenende im November: Welchen Beitrag die Gemeinschaftsschule leistet, lesen Sie hier.

Zehn Gäste aus der französischen Partnergemeinde Vrigne aux Bois werden vom 17. bis zum 19. November in Bad Tabarz erwartet. „Wir haben das Programm bereits vorbereitet und freuen uns auf das Wochenende mit unseren Freunden“, sagt Hartmut Reske, der Vorsitzende des Partnerschaftsvereins in Bad Tabarz.

Zum Auftakt werde es einen Deutsch-Französischen Abend unter dem Motto „Die vergessene Welt der Pariser Ballhäuser“ im Zentrum für Kur, Kultur und Natur (Kukuna) geben. Das Programm inklusive Verpflegung beginne 18 Uhr und stehe allen Interessierten offen. Es werden Chansons erklingen, und es gibt eine Lesung aus dem Buch „Der kleine Nick“. „Es wird aber auch über unsere fast 60-jährige Partnerschaft berichtet. Schülerinnen und Schüler der Gemeinschaftsschule Bad Tabarz bereiten dazu etwas vor“, sagt Hartmut Reske. Für französische Häppchen sorge die Küche des Hotels „Zur Post“.

Blick auf die Partnerschaft aus französischer und deutscher Sicht

Hartmut Reske freut sich über das Engagement der Gemeinschaftsschule. „Die Schülerinnen und Schüler arbeiten die fast 60-jährige Geschichte dieser Städtepartnerschaft auf. Wir haben ihnen dazu Dokumente wie Briefwechsel zur Verfügung gestellt“, so Reske. Als Pendant erstelle auch die Schule in Vrigne aux Bois eine solche Dokumentation – aus Sicht der Franzosen. Die kompletten Ergebnisse sollen im Oktober 2024 vorgestellt werden.

Am Samstag, 18. November, fahren die französischen Gäste dann mit Begleitern aus Bad Tabarz nach Eisenach zur Wartburg, wo sie eine zweisprachige Führung – Französisch und Deutsch – im Weltkulturerbe erleben. Am Nachmittag ist ein Besuch des Spielzeugmuseums der Firma Kellner in Bad Tabarz geplant, ehe die Mitglieder des Partnerschaftsvereins ihre Besucher aus Vrigne aux Bois zu einem gemeinsamen Abend ins „Hotel am Burgholz“ einladen. Am Sonntag,19. November, sollen die Gäste nach dem Frühstück verabschiedet werden.

Bei diesem Partnerschaftswochenende werde der Verein vom Deutsch-Französischen Bürgerfonds und der Koordinierungsstelle Ostdeutschland – Frankreich, einem Verein, unterstützt. „Hilfreich sind auch die 5000 Euro Preisgeld, die wir im Wettbewerb ‚machen!2023‘ des Ostbeauftragten der Bundesregierung erhalten haben“, sagt Hartmut Reske. Der Verein plane mit einem weiteren Deutsch-Französischen Tag am 22. Januar bereits die nächste Veranstaltung.