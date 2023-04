Vorleseaktion für Kinder im Gothaer Schloss Friedenstein

In einem Nebenraum vom Spiegelsaal findet die Vorleseaktion statt.

Gotha. Eingeladen sind auch Eltern und Großeltern. Sie können sich die Ausstellung anschauen, während die Kinder den Geschichten zuhören.

Die vier Freundeskreise von Schloss Friedenstein lesen am Samstag, 29. April, von 15 bis 17 Uhr, in einer gemeinsamen Vorleseaktion aus ihren Kinderbüchern vor. Eingeladen sind Kinder ab etwa fünf Jahren mit ihren Freunden, Eltern und Großeltern.

Die Vorleseaktion findet im Nebenraum des Spiegelsaals im Ostflügel von Schloss Friedenstein in Gotha statt, in dem derzeit die Ausstellung „Vom Fremden erzählen. Reiseberichte aus fünf Jahrhunderten“ der Forschungsbibliothek Gotha zu sehen ist. Während die Kinder den Geschichten lauschen, können sich die Erwachsenen die Ausstellung anschauen. Die Vorlesenden werden sich mit kurzen Geschichten abwechseln, so dass auch später oder spontan eintreffende Kinder im Laufe der Vorleseaktion dazukommen können.

Mit dieser gemeinsamen Vorleseaktion setzen der Freundeskreis der Forschungsbibliothek, der Freundeskreis der Kunstsammlungen Schloss Friedenstein, die „Museumslöwen – Gemeinschaft zur Förderung des Museums der Natur Gotha“ und die Orangerie-Freunde Gotha eine im vergangenen Jahr in der Forschungsbibliothek gestartete Vorlesereihe fort. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich, heißt es in einer Mitteilung der Stiftung Schloss Friedenstein.