Mit dem Ende der Freibadsaison im Gothaer Südbad am vergangenen Montag hat die Saison im Stadt-Bad Gotha begonnen. Das Hallenbad öffnet für Badegäste zunächst nur an Wochenenden. Das öffentliche Schwimmen im Stadt-Bad soll in den ersten vier Wochen der Öffnung nur stark eingeschränkt möglich sein.

