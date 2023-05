Vorstellung der Sanierungserfolge in Ohrdruf

Die Stadt Ohrdruf beteiligt sich am Tag der Städtebauförderung. Hier ist das Sanierungsgebiet an der Michaelisschule (rechts), Schloss Ehrenstein (Mitte) zu sehen. Das Gebäude (links) ist zur weiteren Sanierung gesichert worden.

Ohrdruf. In Ohrdruf wird am 13. Mai der bundesweite Tag der Städtebauförderung gefeiert. Rundgänge durchs Sanierungsgebiet sind geplant.

Deutschlandweit wird am Samstag, den 13. Mai, der Tag der Städtebauförderung begangen. Städte und Gemeinden informieren über ihre Projekte und künftige Planungen und laden interessierte Bürger dazu ein, an der Gestaltung des eigenen Lebensumfeldes mitzuwirken. In der Stadt Ohrdruf wird der Städtebaufördertag am Jugend-Kultur-Vereinszentrum Netzwerk gefeiert. Los geht es ab 14 Uhr im Jugendzentrum. Dort wird die Ausstellung „Grüne Erlebnisbrücke an der Ohra“ eröffnet. Im Anschluss können Besucher an einem geführten Rundgang durch das Sanierungsgebiet teilnehmen. Im Blickpunkt stehen dabei das Ohra-Ufer, Goethestraße 19, Löberstraße/Michaelisstraße sowie die Löberstraße 12/14/16/18.

In Ohrdruf besteht seit 1997 das Sanierungsgebiet „Innenstadt“. Vor zwei Jahren wurden die Sanierungsziele neu ausgerichtet. So erfolgte im vergangenen Jahr ein Beschluss des Stadtrates, der eine Fortführung der Sanierung bis 2031 fortschreibt.

Bislang wurden mehr als 16 Millionen Euro an Fördermitteln von Bund, Land und Stadt eingesetzt. Schwerpunkte waren die Neugestaltung des öffentlichen Raumes mit fünf Millionen Euro, die Gebäudemodernisierung und Instandsetzung mit neun Millionen Euro.