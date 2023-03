Vortrag der Gothaer Goethe-Gesellschaft über E.T.A. Hoffmann

Gotha. Fantastisches Erzählen in der Spätromantik ist das Thema eines Vortrags über den Dichter E.T.A. Hoffmann.

Zur nächsten Veranstaltung lädt die Goethe-Gesellschaft Gotha am Dienstag, den 28. März, ein. Ab 19 Uhr spricht Heidi Ritter (Halle/Saale) zum Thema: Fantastisches Erzählen in der Spätromantik: E.T.A. Hoffmann (1776-1822). Der Veranstaltungsort ist der Raum 104 der Volkshochschule Gotha in der Waltershäuser Straße 136. Der Eintritt ist frei, um eine Spende wird gebeten.

Von Beruf war Ernst Theodor Amadeus Hoffmann Jurist und Beamter, heißt es in einer Mitteilung weiter. Aber er war auch ein begabter Künstler: Musiker und Komponist, Maler und Zeichner, ein Mann des Theater und auch ein Dichter. Vor allem dieser ist bis heute bekannt geblieben, seine Erzählungen und Romane werden immer noch gelesen.