Vortrag: Geschichten von Gothaer Orgeln

Theophil Heinke, Kirchenmusikdirektor in Waltershausen, kennt sich mit dem Kircheninstrument aus.

Gotha. Der Waltershäuser Organist Theophil Heinke erzählt in seinem Vortrag über die Geschichte der Orgeln im Herzogtum Gotha.

Orgel-Geschichten aus dem Herzogtum Gotha erzählt am Mittwoch, 8. September, der Waltershäuser Kirchenmusikdirektor Theophil Heinke in der Augustinerkirche Gotha. Von 10 bis 12 Uhr wird Heinke in seinem Vortrag bekannte und unbekannte Orgeln im Herzogtum Gotha beleuchten und dazu Auszüge aus zahlreichen Orgelwerken zu Gehör bringen.

Der Freistaat Thüringen ist als Land von zahlreichen schönen Orgeln bekannt. Allerdings war der Bau mancher dieser Kircheninstrumente mit enormen Herausforderungen, mitunter sogar mit Streit und schweren Konflikten verbunden. Für Historiker und viele Organisten lesen sich die Bauakten wie echte „Orgel-Krimis“. Doch gibt es auch heitere Anekdoten, die sich mit den Instrumenten verbinden. Auch davon erzählt Heinke in seinem Vortrag.

Der Unkostenbeitrag beträgt drei Euro.