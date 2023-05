Vortrag in Friedrichroda über Kambodscha

Der Internist Dieter Oehmer hat über seine Zeit als Arzt in Kambodscha ein Buch geschrieben. Am 5. Mai hält er im Kur- und Lesecafé in Friedrichroda einen Vortrag.

Über seinen Aufenthalt als Mediziner in Kambodscha berichtet der Internist Dieter Oehmer am Freitag, 5. Mai, im Kur- und Lesecafé in Friedrichroda. Beginn ist um 20 Uhr. Der Friedrichrodaer Arzt arbeitete 1987 in einer Klinik in Phnom Penh, nur wenige Jahre vor dem Ende des Terrorregimes der Roten Khmer. Was er dort erlebte, hat Dieter Oehmer auch in einem Buch niedergeschrieben, aus dem er lesen wird.

Der Einlass zur Buchlesung ist um 19 Uhr. Restkarten sind im Café erhältlich.