Vortrag in Gotha: Größe und Scheitern der Opposition gegen Hitler

Außenansicht des Tivoli in Gotha, welches sich an der gleichnamigen Straße befindet.

Millionen Deutsche jubelten Adolf Hitler zu und haben weggesehen, als das NS-Regime die Demokratie beseitigte, Recht brach und zahllose Mitbürger verfolgte und ermordete. Dennoch gab es vielfältigen Widerstand in allen gesellschaftlichen Schichten.

Darüber spricht Wolfgang Benz am Mittwoch, 2. September, im Gothaer Tivoli. Der deutsche Historiker der Zeitgeschichte gilt als ein international anerkannter Vertreter der Antisemitismus- und der NS-Forschung. Das kündigt Albrecht Loth vom Verein „Bündnis gegen rechts. Gotha ist bunt“ an.

Viele wie Georg Elser, Graf Stauffenberg oder die Mitglieder der Weißen Rose haben ihr Leben riskiert, um den Verbrechen ein Ende zu bereiten, und wurden ermordet. Zwischen Ohnmacht und Mut zum Handeln schwankte nach 1933 die Haltung jener Deutschen, die keine überzeugten Nazis oder gleichgültige Mitläufer waren.

Mutige Menschen brachten sich in Gefahr, weil sie aus Anstand humanistische Hilfe leisteten: Engagierte Arbeiter wurden im Untergrund aktiv; religiös Gläubige, Aristokraten oder Intellektuelle verweigerten sich und kämpften für einen Regimewechsel.

Wolfgang Benz, der langjährige Leiter des Instituts für Antisemitismusforschung in Berlin, entfaltet in seinem großen, im vergangenen Jahr erschienenen Buch das vielschichtige Spektrum der Opposition gegen Hitler, entzaubert Mythen und bietet eine Gesamtdarstellung auf dem neuesten Stand der Forschung. In dichten Szenen erzählt er von der Wirklichkeit im NS-Regime und von den Motiven und Bedingungen der Opposition in einem Terrorstaat.

Der Vortrag im Tivoli ist vom Verein „Bündnis gegen rechts. Gotha ist bunt“ organisiert worden. Der Eintritt ist frei.

Vortrag von Wolfgang Benz am Mittwoch, 2. September, 19 Uhr, in Gotha, Am Tivoli 3