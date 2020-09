Wäschetrockner brennt im Landkreis Gotha und beschädigt Bad

Ein Wäschetrockner ist in einem Einfamilienhaus in Brand geraten.

Montagnachmittag hat es in einem Einfamilienhaus in der Hauptstraße in Lauterbach (Landkreis Gotha) gebrannt. Nach gegenwärtigem Ermittlungsstand entstand in einem Wäschetrockner Feuer, das auf die Inneneinrichtung des Badezimmers zugriff.

Die Feuerwehr war schnell vor Ort und konnte ein Ausbreiten des Brands rechtzeitig verhindern. Personen wurden nicht verletzt. Es entstand Sachschaden von etwa 10.000 Euro.

Während des Feuerwehreinsatzes ist es kurzzeitig zu Verkehrsbeeinträchtigungen gekommen. Die Hauptstraße wurde komplett gesperrt.

