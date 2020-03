Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Wahlwinkel: Norbert Reiße gibt nach 30 Jahren Amt ab

Mit 58 Lenzen ist Norbert Reiße bereits eine lebende Feuerwehrlegende im Landkreis Gotha. 30 Jahre stand er als Wehrführer an der Spitze der Freiwilligen Feuerwehr Wahlwinkel, so lange wie kaum ein anderer Ortsbrandmeister weit und breit. „Ich weiß nur von Rainer Rudloff, heute Bürgermeister von Hörsel, der war 28 Jahre Ortsbrandmeister in Teutleben“, sagt Reiße.

Nach 30 Jahren hat er das Amt des Wehrführers an Andreas Meisel abgegeben. Die Kameraden, Freunde und Familie habe Reiße zum Abschied einen großen Bahnhof bereitet, mit Fest im Ortsteilzentrum und ihm eine Reise nach Oberwiesenthal geschenkt: „Dem Herrn Reiße eine Reise.“ Er bleibe natürlich weiter aktiv bei der Feuerwehr. Nur nicht mehr in der ersten Reihe.

Seit 10. April 1979 gehört Reiße der Feuerwehr Wahlwinkel an. „Sie haben Viola Schönau, Peter Trott und mich damals bei einer Bustour mitgenommen und dann waren wir bei der Feuerwehr“, erinnert er sich an seinen Einstieg. Am 1. Februar 1990 habe er den Posten des Wehrführers angetreten, nachdem Amtsvorgänger Rolf Fischer den in der Wendezeit abgegeben hatte. „Ich wollte es anfangs auch nicht übernehmen, ich war jung und Vater von drei kleinen Kindern.“ Schweren Herzens habe er sich aber gesagt: „Einer muss es machen, sonst geht es mit der Feuerwehr den Bach runter.“ Von seiner Frau habe er die nötige Rückendeckung für diesen Schritt erhalten, auch all die folgenden Jahre.

Wenn etwas schief geht, ist der Einsatzleiter dran

Als Wehrführer müsse man bei Einsätzen immer den Kopf hinhalten. Gehe etwas schief, stehe der Staatsanwalt als erstes vorm Einsatzleiter. Deshalb sei eine gute Truppe, bei der sich einer auf den anderen verlassen könne, das A und O. „Man muss wissen, wie jeder tickt, wie die Kameraden ausgebildet sind und für was sie eingesetzt werden können“, besagt seine Erfahrung. Das helfe auch bei schweren Entscheidungen.

Eindrücklich ist ihm ein Einsatz am Cumbacher Kreuz vor etwa zehn Jahren in Erinnerung. Die Feuerwehrleute fanden dort ein total zerstörtes Auto vor. Dessen Fahrer hatte nur die Hand gebrochen, ein anderer Wagen stand hingegen am Seitenstreifen fast unbeschädigt. Doch dessen Fahrer, nicht angeschnallt, war tot.

Oder wie beim Gülleunfall vergangenes Jahr zwischen Laucha und Mechterstädt, als ein Lkw-Fahrer mit einem großen Güllefass von der Straße abgekommen war, im Fahrerhaus eingedrückt wurde und starb. „Wir haben ihn dann geborgen. Das sind Schreckensmomente.“

Reiße hat sich immer dieser Verantwortung gestellt. Auch beim Löschen von Großbränden wie bei der Phoenix und im Sägewerk Waltershausen oder eines Hauses in Leina. Wenn wie letztes Jahr bei einem Wohnungsbrand in Waltershausen keiner wisse, ob Kinder eingeschlossen sind, dann gehe es ans Eingemachte. Zum Glück sei ihm das in all den Jahren erspart geblieben.

Einmal Feuerwehrmann, immer Feuerwehrmann, sagt der gelernte Fernsehmechaniker, der jetzt im Feuerwehrtechnischen Zentrum Waltershausen arbeitet, wo er für die Atemschutztechnik im Landkreis Gotha verantwortlich ist. Die Kameradschaft und Hilfe für Menschen motiviere ihn immer wieder, sich dem freiwilligen Dienst in der Feuerwehr zu stellen. Es freue ihn, dass junge Feuerwehrleute nachrücken. „Sie sollen ihren Weg gehen, und wenn es Fragen gibt, stehe ich ihnen gerne zur Seite.“