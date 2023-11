Wahrheit, Liebe und Tod

In das Altstadtforum Gotha, zwischen Garten- und Moßlerstraße fügt sich ein Denkmal für die ehemalige Gothaer Synagoge ein, die an dieser Stelle bis 1938 stand und in der Pogromnacht zerstört worden war. Daran wird am 9. November wieder erinnert.

Wort zum Sonntag: Die Stimme der Liebe verhallt ungehört im Kriegsgerassel und manchen Wortgefechten. Aktion am Altstadtforum erinnert an jüdisches Leben in Gotha und die Pogromnacht.

„Können Sie mir sagen, warum die Frau dort an die Mauer Wasser ausgeschüttet hat?“ Das fragen mich etwas irritiert Passanten, die zufällig erleben, was die jüdische Künstlerin Adi Liraz jüngst in Gotha tat.

Eine Gruppe von etwa 40 Menschen steht am Altstadtforum um eine eigenwillige Holzkonstruktion, die an eine Spinne erinnert und mit einem wehenden Schleier umhüllt ist. In deren Mitte steht ein Gefäß mit Wasser. Auf ihren Rädern wurde diese „Arachne Lilit“ wie sie die Künstlerin nannte, von der Jüdenstraße durch mehrere Personen hierher gezogen. Eben hatte Adi Liraz Worte aus dem Hohelied vorgetragen, hat mit einem Holzbottich Wasser aus dem Gefäß geschöpft und dort ausgeschüttet, wo vor den nationalsozialistischen Anschlägen auf das jüdische Leben in Gotha die jüdische Synagoge stand.

Denkwürdige Begegnung mit der jüdischen Künstlerin Adi Liraz

Ich versuche diese symbolische Handlung ebenfalls zu verstehen und habe den Zettel mit der Erklärung der Künstlerin in der Hand. Indem ich versuche auf die Frage zu antworten, beginne ich selbst zu begreifen. In die Welt der griechischen, orientalischen und jüdischen Mythologie führen die Erklärungen. „Die Golemspinne trägt einen Schleier, wie eine Frau zur Hochzeit, in den ein Teil des ShirHaShirim/ das Hohelied eingeschrieben ist“, lese ich da.

Pfarrerin Anette Uhle vor der Kirche Bufleben Foto: Wieland Fischer

Ich finde auch intuitiv einen Zugang. Wasser wird verschüttet an Orte, wo Leben ausgelöscht wurde und verschwindet. Auf den Steinen kann nichts wachsen. Und ich fühle mich durch die gesprochenen Texte an die Sehnsucht nach Liebe erinnert. „Des Nachts auf meinem Lager suchte ich ihn, den meine Seele liebt. Ich suchte ihn und fand ihn nicht. Aufstehen will ich, die Stadt durchstreifen, die Gassen und Plätze, ihn suchen, den meine Seele liebt. Ich suchte ihn und fand ihn nicht. Hld 3,2ff“

Und was geschieht heute? Die Stimme der Liebe verhallt ungehört im Kriegsgerassel und in so manchen Wortgefechten. Der Schleier weht leicht im Wind, gewichtige Worte tragend: EMET – die Buchstaben dieses hebräischen Worten zieren ihn goldbestickt, weiß und rot. Aus den Buchstaben ergeben sich die Worte für Wahrheit/ Treue und auch für Tod, nimmt man den ersten Buchstaben weg. Wird Zusammenhalt vernichtet, lauert der Tod. Ich spüre die Klage über zerbrochene Gemeinschaft, Trennung und die Sehnsucht der Liebenden. „Lege mich wie ein Siegel auf dein Herz…. Denn stark wie der Tod ist die Liebe.“ (Hld. 8,6).

Ein Schutzschild gegen alles Böse will ich Dir sein – voll nehmen Liebende den Mund, wenn sie einander nah sein wollen. Wenig ist zu spüren von dieser Liebe, die das Hohelied in der Bibel besingt. Aber viel Sehnsucht und Trost liegt in dieser wandernden Gemeinschaft, die zum Zeichen werden will. Sie gibt einer Lebenswahrheit Raum.

Und an diese erinnert das Wort des Apostel Paulus: „Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit Gutem.“ (Röm 12,21)

Anette Uhle ist Pfarrerin des Kirchspiels Goldbach-Wangenheim im Nessetal