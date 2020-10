Waldschäden belasten Ohrdrufer Haushaltsplanung

Die Stadtverwaltung will zur nächsten Stadtratssitzung am 22. Oktober einen Entwurf für den Haushaltsplan 2021 vorlegen. „Er wird nicht ausgeglichen sein. Dafür fehlen uns noch 170.000 Euro“, sagt Stefan Schambach (SPD), der Bürgermeister der Stadt Ohrdruf und ihrer Ortsteile Crawinkel, Gräfenhain und Wölfis. „Ich hoffe, dass wir es in der gemeinsamen Diskussion schaffen, Lösungen für einen Ausgleich zu finden.“

Für das bisherige Minus gebe es viele Gründe. So würde der Ausfall von Gewerbesteuern ein Loch reißen, was auch mit der Corona-Krise zusammenhänge. Ein Problem sieht Schambach zudem in der Borkenkäferplage. Ohrdruf sei mit 1600 Hektar Wald einer der größten kommunalen Besitzer von Forstflächen. „Uns ist es zwar gelungen, viel geschädigtes Holz aufzuarbeiten, aber durch die anhaltende Trockenheit wird uns das Schädlingsproblem auch nächstes Jahr beschäftigen“, sagt der Bürgermeister. Beim Forstbetrieb ein Defizit von 250.000 Euro befürchtet Seien trotz Waldumbau bis vor kurzem keine städtischen Zuschüsse notwendig gewesen, so werde 2021 angesichts der Schäden und der Holzpreise, die im Keller sind, im kommunalen Forstbetrieb ein Defizit von 250.000 Euro befürchtet. „Wir müssen und wollen den Waldumbau aber fortsetzen, doch selbst mit Förderung kostet das.“ Der Entwurf des Haushalts sieht 17,6 Millionen Euro im Verwaltungs- und 19 Millionen Euro im Vermögens-Haushalt vor. „Noch können wir von unserer Rücklage zehren“, sagt Schambach. „Deshalb wollen wir auch weiter investieren – vor allem in Vorhaben, für die wir Fördermittel bekommen.“ So soll die Sanierung des Schlosses Ehrenstein nächstes Jahr abgeschlossen werden. „Voraussichtlich im Mai wollen wir es mit Stadtbibliothek, Tourist-Information und den Ausstellungen zum Geopark, zur Ohrdrufer Industrie- und Handwerksgeschichte sowie mit einem Multimedia-Raum zur Stadt- und Schlosshistorie eröffnen“, kündigt der Bürgermeister an.