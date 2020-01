Waltershäuser Feuerwehr-Verein wählt Vorstand

Gut 100 Personen füllten am Samstagabend den Schulungsraum der Feuerwache Waltershausen. Vereinsmitglieder, Mitglieder der Jugendfeuerwehr, der dazu gehörenden Bambinis und deren Eltern, Gäste unter anderem vom Feuerwehrverein der Partnerstadt Korbach, Vertreter der Stadtverwaltung und des Landkreises waren zur Jahreshauptversammlung des Vereins der Freiwilligen Feuerwehr gekommen. Ein umfangreiche Tagesordnung galt es abzuarbeiten. Doch zunächst gedachten die Feuerwehrleute den Verstorbenen. Wehrführer Torsten Fürtig gab dann einen Rückblick auf das Jahr 2019, nach dem er den Feuerwehrleuten, aber auch deren Familien und Freunden gedankt hatte, die oft auf sie verzichten mussten, denn Einsätze gab 2019 reichlich.

Allein im ersten Halbjahr wurde die Feuerwehr zu elf Großbränden gerufen: Gebäudebrände in Gräfentonna, Tambach-Dietharz und Leina, ein Waldbrand in Plaue im Ilm-Kreis und einem Hallenbrand bei der Firma Xtra-Print. Ein schwerer Verkehrsunfall machte die Feuerwehrleute betroffen. Ein mit Gülle beladener Lastkraftwagen war von der Straße abgekommen und überschlug sich. Für den 20 Jahre alten Fahrer kam jede Hilfe zu spät. Da tausende Liter Gülle ausliefen, gestaltete sich die Bergung schwierig, erinnerte Fürtig. Für die Hilfe im Ilm-Kreis wurde zehn Feuerwehrleuten gedankt. Landrätin Petra Enders (Linke) und Jörg Tamm (CDU), der Bürgermeister der Stadt Plaue, haben Urkunden unterzeichnet.

Lea und Leon Braune erhalten die Bronzene Brandschutzmedaille am Band. Im Hintergrund Bürgermeister Michael Brychcy (CDU), Kreisjugendwart Herbert Christ, Stadtbrandmeister Torsten Schlothauer und Kreisbrandinspektor Patrick Keil (von links). Foto: Peter Riecke

Die Waldbrand-Bekämpfung stellte die Feuerwehr Waltershausen an ihrem Heimatort vor Probleme. Das Hilfeleistungs-Löschfahrzeug (HLF) samt Feuerwehrleuten war in den Katastrophenschutz-Zug des Landkreises Gotha eingeordnet worden und fehlte dann in Waltershausen. Kurz nach dem Ausrücken kam es zu einem Brand in einer Firma. Durch die Wehren der Ortsteile konnte das Problem gelöst werden. Doch Fürtig erklärte, er werde künftig die Feuerwehr Waltershausen bei der Leitstelle abmelden, wenn das HLF abberufen sei. Ein weiteres Fahrzeug zu kaufen helfe da nicht, es fehle an Feuerwehrleuten.

Fehlalarme durch Brandmelde-Anlagen bescherten der Wehr 2019 67 Einsätze, davon 32 im Asylbewerberheim. Einsätze gab es dort auch vier Mal an einem Tag. Fürtig fasste auch die Ausbildung im Jahr 2019 zusammen und lobte den Vorschlag der Gothaer Berufsfeuerwehr, Ausbildungsbereich zu übernehmen, da bisher auf Anmeldungen zur Ausbildung oft Absagen folgten. Leider stoße der Vorschlag bei der Feuerwehrschule auf taube Ohren. Die Technik, so Fürtig, sei einsatzbereit und gepflegt. Er dankte einzelnen Feuerwehrleuten dafür namentlich. Auch Partnerschaftsbeziehungen, sportliche Erfolge, soziales Engagement, die Arbeit der Oldtimer-Gruppe und die Absicherung von Volksfesten waren Thema seiner Bilanz.

Nach Grußworten und Berichten des scheidenden Vereinsvorsitzenden Thomas Schäfer und Jugendfeuerwehrwart Jessica Liemen wurde ein neuer Vorstand gewählt. Im gehören nun Matthias Weingart als stellvertretender Vereinsvorsitzender, Anke Nowotny als Rechnungsführer, Josephine Schreiber als Schriftführer, Torsten Fürtig als Pressewart sowie zwei Beisitzer und zwei Kassenprüfer an. Frank Braune ist der neue Vorsitzende.