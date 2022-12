Waltershäuser im Bundesfachausschuss für Bildung

Waltershausen. Der Waltershäuser Christian Döbel wurde von Parteikollegen als Experte zum Thema Bildung in den Bundesfachausschuss berufen.

Christian Döbel ist in den Bundesfachausschuss Bildung der FDP gewählt worden. Der Waltershäuser Hochschuldozent für Automatisierungs- und Regelungstechnik und Vorsitzende der Liberalen im Kreis Gotha konnte sich bei der Wahl in Wiesbaden nach eigenen Angaben gegen mehr als 20 Mitbewerbende durchsetzen.

„Gleich Samstagvormittag durfte ich in dieser Funktion in kleiner Runde mit der Bundesbildungsministerin Bettina Stark-Watzinger über die zukünftige Bildungspolitik in unserem Land diskutieren“, schilderte Döbel.

In seiner Bewerbungsrede hatte er seine Idee der Weiterentwicklung von polytechnischen Schulen für Thüringen erläutert. Christian Döbel sitzt auch im Thüringer Landesfachausschuss Bildung.