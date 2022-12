Waltershäuser Michel Mallon erhält Thüringer Ehrenbrief

Waltershausen. Ministerpräsident würdigt vielseitiges ehrenamtlichen Engagement des Feuerwehrmanns, der im Kreis Gotha im Einsatz ist.

Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) wird am Tag des Ehrenamtes verdiente Thüringerinnen und Thüringer mit dem Ehrenbrief des Freistaats Thüringen auszeichnen. Zu ihnen gehört Michel Mallon.

Der Waltershäuser engagiert sich seit 2005 ehrenamtlich in der Einsatzabteilung der Feuerwehr Gotha, Gotha-Uelleben und Gotha-Stadt-Mitte sowie bei der Freiwilligen Feuerwehr Waltershausen. Mit seinem sportlichen Engagement habe Mallon viel bewegt. Durch einen 100-Kilometer-Spendenmarsch in voller Feuerwehr-Ausrüstung quer durch den Landkreis Gotha wurden die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Waltershausen bekannt. 2018 fanden sie für eine Staffel-Tour durch den Kreis Gotha viele Mitstreiter. Jeder Teilnehmer trug dabei eine 20 Kilogramm schwere Feuerwehrausrüstung. 14.500 Euro Spenden kamen damals für den Verein „Paulinchen“ zusammen, der brandverletzte Kinder unterstützt. Initiator des Events war Michel Mallon.

2019 organisierte er einen zweiten 100-Kilometer-Spendenlauf für einen Wünschewagen. Der erfüllt Menschen in ihrer letzten Lebensphase einen Herzenswunsch und fährt sie mit ihren Familien und Freunden noch einmal an ihren Lieblingsort. 2020 organisierte Mallon zudem ein Eishockey-Charity-Spiel, dessen gesamte Einnahmen an soziale Projekte gespendet wurden.

Mallon plant seit Anfang 2022 ein neues Projekt mit den Ice Rebellen Waltershausen. Er möchte den Paraeishockey-Sport nach Thüringen holen. Seit einem Unfall 2019 ist Mallon körperlich eingeschränkt und möchte mit diesem Projekt Menschen mit und ohne körperlichen Einschränkungen neue Sichtweisen zum Eishockeysport aufzeigen.

Die Ehrenbriefe werden am Dienstag, 6. Dezember, in Erfurt im Collegium Maius übergeben.