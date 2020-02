Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Waltershäuser Narren trotzen den Bauarbeiten

In den Startlöchern stehen die Waltershäuser Narren, die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren. In den nächsten Tagen kommen Tanzgruppen und Elferrat noch einmal zur Probe zusammen, bevor am 14. Februar die Faschingsraketen gestartet werden.

Glamourös wie in Hollywood

Auch in dieser Saison haben sich die Karnevalsturner Waltershausen (KTW) etwas Besonderes einfallen lassen. Diesmal geht es glamourös zu, denn das Motto der 52. Saison heißt „...and the Oscar goes to – The KTWs“. Zunächst ist aber die närrische Jugend an der Reihe. Mit dem Jugendfasching wird seit vielen Jahren das Karnevalsprogramm eröffnet. Ab 19 Uhr sorgen die DJ’s vom TSF FRC-Showcase für eine atemberaubende Party mit viel elektronischer Musik in der Turnhalle in der Waltershäuser Oststraße.

Weiter geht es am 15. Februar ab 20.11 Uhr. Dann laden die Karnevalsturner zu einer Hallengaudi ein. „Wir haben keine Kosten und Mühen gescheut und uns die Alpenbanditen gesichert“, verrät KTW-Präsident Jens Seyfarth. Die Band tritt vor allem bei den Oktoberfesten in München auf. Für die Besucher hat der KTW-Präsident noch einen Tipp parat: Wer an diesem Abend in bayrischer Tracht kommt, erhält ein Freigetränk.

Trotz Baustelle kein Verdruss beim Faschingsumzug

Trotzdem wird in diesem Jahr alles etwas anders sein, denn vor der Turnhalle in der Oststraße laufen Bauarbeiten. „Wir können mit unseren Umzugswagen nicht bis vor die Turnhalle fahren, weil die Straße aufgerissen ist“, sagt Jens Seyfarth. Aus diesem Grund wurde die Streckenführung für den Faschingsumzug, der am 23. Februar geplant ist, verkürzt.

Er startet wie gewohnt um 13.11 Uhr in der Waldstraße in Ibenhain. Dann führt er weiter durch die Straßen der Puppenstadt, vorbei am Marktplatz bis zur Turnhalle. „Doch diesmal müssen wir die Wagen schon in der Fabrikstraße abstellen und laufen die paar Meter bis zur Turnhalle“, so der KTW-Präsident.

Karten für alle Veranstaltungen des KTW können im Vorverkauf im Radhaus Seyfarth in der Gothaer Straße 2 in Waltershausen erworben werden.