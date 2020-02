In dieser Saison hatten die Karnevalsturner Waltershausen auch zum Hüttengaudi eingeladen. Ihr traditioneller Umzug am Sonntag fiel dem stürmischen Wetter zum Opfer.

Waltershäuser Umzug abgesagt

Der für Sonntag geplante traditionelle Faschingsumzug der Karnevalsturner in Waltershausen ist am Vormittag abgesagt worden. „Angesichts der Sturmwarnung haben wir uns dazu entschieden. Die Sicherheit geht vor“, erklärte Hans-Jürgen Kehr, Mitglied des Elferrates. Mit Lautsprecherdurchsagen von einem Fahrzeug aus versuchten die Karnevalisten, die Zuschauer zu informieren und luden sie ein, trotzdem zu feiern. In der Turnhalle in der Oststraße wurden am Nachmittag Programm und Versorgung geboten. „Es ist schade für alle, die viel Mühe in den Bau und das Schmücken der Wagen gesteckt haben, aber diese Wetteraussichten waren einfach zu gefährlich“, sagte Kehr. Montagabend feiern die Karnevalsturner mit Vereinen aus der Region ihren Saisonabschluss.