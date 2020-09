Waltershausen beantragt Verlängerung der Sanierung bis 2036

Waltershausen. Kritischer Blick auf die Wirkung von Fördergeldern. Teilnehmer der Bereisung zum Stadtumbau ziehen in der Kleinstadt Bilanz.

Die Stadtsanierung betreffend, hat Waltershausen in den letzten drei Jahrzehnten viel erreicht, doch nahezu ebensoviele Probleme sind noch zu lösen. So eine Schlussfolgerung aus der Stadtumbaubereisung mit Vertretern des Infrastruktur-Ministeriums , des Sanierungsträgers „NH-Projektstadt“ aus Weimar, der Stadtverwaltung Gotha, von Baugenossenschaften und der Begleitforschung, zu der sie sich am Mittwoch trafen. Die Bereisungen finden regelmäßig statt, um Erfahrungen mit der Wirkung von Förderungen zu gewinnen.